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Зеленский смог сделать невозможное: в США сделали громкое заявление о новом решении Трампа

Дипломатическое воздержание Зеленского мешает Трампу обострять конфликт, а поддержка Украины среди американцев сохраняется

27 октября 2026, 13:55
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Клименко Елена








Отношения президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским могут постепенно меняться в интересах Украины. Такую оценку высказал американский политик-республиканец Борис Пинкус.

Зеленский смог сделать невозможное: в США сделали громкое заявление о новом решении Трампа

Фото: из открытых источников

По словам Пинкуса, последние изменения в риторике американского президента свидетельствуют об определенном движении в сторону поддержки Украины. Он связывает это, в частности, с поведением Зеленского, который, по его мнению, не поддался провокациям и пытался сохранять позицию сильного партнера в отношениях с Вашингтоном.

"Трамп ищет повода, чтобы снова раскручивать свою неприязнь к Зеленскому, но благодаря поведению Зеленского это ему не удается", — заявил Пинкус.

Политик также упомянул формулировку о "слабом шаге сильного партнера", которое, по его мнению, помогло объяснить позицию украинского президента без прямого обострения конфликта. Пинкус считает, что такое дипломатическое воздержание может иметь значение для дальнейшего диалога между Киевом и Вашингтоном.

В то же время, он обратил внимание на общественные настроения в США. По его словам, американцы, в том числе не принадлежащие к украинской диаспоре, продолжают выражать поддержку Украине. Пинкус утверждает, что недовольство вызывают, в частности, закупки российских энергоносителей и решение американской администрации по России.

"Я рад, что американцы, даже те, кто не принадлежит украинской диаспоре, настойчиво поддерживают Украину", — сказал он.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что публичные заявления об украинских ракетах "Фламинго" вызывают вопросы относительно их реальных возможностей, назначения и перспектив применения, заявил политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CtV9cai-daI
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