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Зеленский сделал заявление о прекращении огня: на какие условия готова Украина

Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к любому варианту прекращения огня и переговоров.

14 октября 2026, 21:20
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова рассмотреть любой вариант прекращения огня и начать переговоры по завершению войны. Однако Киев отмечает важность партнерства с союзниками и готовности к взаимным шагам, в частности в сфере энергетического перемирия.

Зеленский сделал заявление о прекращении огня: на какие условия готова Украина

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

О готовности Украины к прекращению боевых действий Владимир Зеленский заявил во время встречи с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. По словам президента, Украина с начала российской агрессии выступает за прекращение войны путем диалога и переговоров.

"Мы готовы к любому варианту прекращения огня. Мы неоднократно отмечали – и президент Трамп, и все другие страны, – что с самого начала российской оккупации мы готовы остановить эту войну, сесть за стол переговоров и вести диалог, ведь это лучше, чем атаки", – сказал Зеленский.

Отдельной темой встречи с британским премьером стал вопрос разведывательных данных. Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на откровенные и надежные отношения с Соединенными Штатами и стремится сохранять сильное партнерство с союзниками.

Какие условия энергетического перемирия предлагает Украина

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига очертил позицию Киева относительно возможного энергетического перемирия.

По его словам, Украина готова воздерживаться от ударов по энергетическим объектам на территории России, в том числе на нефтеперерабатывающих заводах. В ответ Россия должна приостановить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский резко высказался о Трампе.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на скандальное решение Маска по Украине.



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