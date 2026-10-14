Зеленский сделал заявление о прекращении огня: на какие условия готова Украина

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова рассмотреть любой вариант прекращения огня и начать переговоры по завершению войны. Однако Киев отмечает важность партнерства с союзниками и готовности к взаимным шагам, в частности в сфере энергетического перемирия.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
О готовности Украины к прекращению боевых действий Владимир Зеленский заявил во время встречи с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. По словам президента, Украина с начала российской агрессии выступает за прекращение войны путем диалога и переговоров.
Отдельной темой встречи с британским премьером стал вопрос разведывательных данных. Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на откровенные и надежные отношения с Соединенными Штатами и стремится сохранять сильное партнерство с союзниками.
Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига очертил позицию Киева относительно возможного энергетического перемирия.
По его словам, Украина готова воздерживаться от ударов по энергетическим объектам на территории России, в том числе на нефтеперерабатывающих заводах. В ответ Россия должна приостановить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский резко высказался о Трампе.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на скандальное решение Маска по Украине.