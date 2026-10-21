Зеленский резко изменил риторику: к каким тяжелым уступкам в войне готовит украинцев

После переговоров со Стивом Уиткоффом в Осло риторика Владимира Зеленского стала более прагматичной. Три модели искусственного интеллекта спрогнозировали, на какие тяжелые уступки может согласиться Зеленский и к каким решениям готовит общество.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

По мнению ChatGPT, изменение тона не обязательно означает готовность Зеленского принять условия России. Однако продолжение войны без четких гарантий поддержки США становится все дороже для Украины.

Самым трудным компромиссом модель ИИ называет фактическую заморозку фронта без возвращения оккупированных территорий на первом этапе. Киев также может отложить их силовое освобождение, если получит действенные гарантии безопасности. Отдельный вариант – прекращение ударов по чувствительным объектам российской энергетики в обмен на остановку российских атак.

В то же время ChatGPT отмечает: заморозка фронта не тождественна юридическому признанию оккупации. Главная дилемма – остановить боевые действия, не оставив Украину уязвимой перед новым нападением.

Чат-бот Grok обращает внимание на смягчение публичной риторики Зеленского: вместо конфронтации с Вашингтоном – благодарности за восстановление системы раннего предупреждения, разговоры о конструктивном диалоге и положительных сигналах.

Причину видит в критической зависимости Украины от американского оружия, разведданных и Starlink. Среди возможных компромиссов он называет энергетическое перемирие, обсуждение территориальных вопросов на уровне лидеров и гарантии безопасности по формуле, которую описывает как Article 5 light, вместо полноценного членства в НАТО.

Grok считает, что Киев пытается сохранить поддержку США, не отказываясь полностью от своих позиций. Это еще не капитуляция, но уже готовность к решениям, которые раньше могли казаться неприемлемыми.

Чат-бот DeepSeek также объясняет изменение риторики давлением США, в частности, задержками снабжения Patriot и риском потери американской поддержки. В то же время этот чат-бот выдвигает более конкретные предположения относительно территориальных уступок.

По его оценке, Зеленский заявил о готовности заморозить фронт по нынешней линии при сохранении 75% территории, а также допускает референдум по территориальным вопросам.

В заключении все три чата-боты сходятся на том, что Зеленский мог перейти к более прагматичной риторике из-за зависимости от поддержки США и необходимости искать путь к прекращению войны. Среди возможных компромиссов они называют замораживание боевых действий, переговоры о территориях и гарантии безопасности.

Разница – в конкретике. ChatGPT акцентирует внимание на отложении возврата оккупированных территорий, Grok – на энергетическом перемирии и альтернативных гарантиях безопасности, а DeepSeek – на возможном референдуме и конкретной территориальной формуле.

Важно: речь идет о возможных сценариях, а не о доказанном списке решений Зеленского.

Напомним: портал "Комментарии" писал, на каких условиях Россия готова возобновить трехсторонние переговоры.



