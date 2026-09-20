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Зеленский рассказал об атаке на Москву: какие украинские дроны избивали по РФ

Зеленский сообщил об атаке на Московский НПЗ и назвал дальнобойные дроны, в частности "Паляницу" и "Февраль".

20 сентября 2026, 10:42
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о масштабной атаке украинских дальнобойных средств по целям в Московском регионе в ночь на 20 сентября. По его словам, среди пораженных объектов оказалось одно из ключевых предприятий нефтяной отрасли России и логистический объект.

Зеленский рассказал об атаке на Москву: какие украинские дроны избивали по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 20 сентября Украина массово атаковала Москву.

"В Московском регионе этой ночью очень ощутимо сработали наши дальнобойные ответы", – написал Зеленский в соцсетях.

По словам президента, в ходе операции Украина применила, в частности, беспилотные системы FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляница", Vendetta, "Февраль", "Барс", "Фламинго", "Январь" и Pelican.

Зеленский поблагодарил украинских военных и спецслужб, которые участвовали в операции. Речь идет о СБУ, Силах беспилотных систем, Силах специальных операций, Главном управлении разведки и Службе внешней разведки.

Что известно об ударе по Московскому НПЗ

О повреждении Московского нефтеперерабатывающего завода сообщил мэр столицы РФ Сергей Собянин. По его словам, на предприятии возник пожар после атаки беспилотников. В сети также распространились кадры с места происшествия, на которых видны несколько очагов возгорания.

Московский НПЗ в районе Капотни является одним из самых крупных предприятий топливной инфраструктуры российской столицы. Мощность завода составляет около 11 млн. тонн нефти в год. Предприятие снабжает топливом около 40% рынка Москвы и Московской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дроны атаковали НПЗ в Москве, горят склады, дым накрыл столицу РФ.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20966
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