Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что во время личной встречи с главой Госдепа США Марко Рубио он передал ему сборник цитат, якобы сделанных украинскими чиновниками. По словам Лаврова, эти высказывания касались необходимости "ликвидации русны".

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Лавров утверждает, что среди переданных текстов были слова президента Украины Владимира Зеленского, руководителя его офиса Андрея Ермака, советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, а также премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Вчера я передал Марко Рубио небольшую подборку цитат, где прямо идет речь о необходимости уничтожать русскую. Юридически, но лучше всего – физически", – подчеркнул Сергей Лавров.

Марко Рубио рассказал, что во время этой встречи Лавров высказал идею "нового подхода" к урегулированию войны в Украине. Детали этого предложения сенатор не раскрыл, но пообещал передать полученную информацию президенту США Дональду Трампу.

Кроме того, Рубио охарактеризовал беседу с Лавровым как "очень откровенную и важную". В ходе диалога он также выразил разочарование отсутствием значительного прогресса в поисках разрешения конфликта между Россией и Украиной.

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