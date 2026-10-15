Зеленский предложил Трампу план окончания войны в Украине: детали

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил президенту США Дональду Трампу способ быстро завершить войну с Россией. По словам украинского лидера, план предусматривал расширение доступа Украины к спутниковой связи Starlink на территории России, что помогло бы уничтожать баллистические пусковые установки. Однако вместо расширения возможностей украинская сторона столкнулась с ограничениями.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью Financial Times рассказал, что обращался к Трампу с предложением, которое могло бы заставить российского диктатора Владимира Путина закончить войну в Украине.

"Я сказал президенту Трампу, что мы можем сделать это (окончить войну) очень быстро. Если вы не закроете для нас Starlink, если вы откроете Starlink на территории России, мы уничтожим его баллистические пусковые установки и на этом для Путина все закончится", — заявил Зеленский.

По словам президента Украины, уничтожение баллистических пусковых установок могло бы существенно изменить ситуацию для России и вынудить Москву согласиться на завершение войны. Зеленский утверждает, что не стремится атаковать российские энергетические объекты, а считает баллистические возможности РФ ключевой целью давления на Кремль.

"Балистика — единственная вещь, которая у него осталась. На территории Украины он сегодня ничего не может сделать. Только с большими потерями он может продвинуться на километр, два, десять. И, знаете, эти километры стоят больших потерь. Вот почему это был мой сигнал", — добавил Зеленский.

Зеленский заявил, что вместо расширения доступа к спутниковой связи через Starlink Украина получила его ограничение. Президент назвал это "очень серьезной ошибкой".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп назвал неожиданную причину, почему началась война в Украине.