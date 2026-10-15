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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил президенту США Дональду Трампу способ быстро завершить войну с Россией. По словам украинского лидера, план предусматривал расширение доступа Украины к спутниковой связи Starlink на территории России, что помогло бы уничтожать баллистические пусковые установки. Однако вместо расширения возможностей украинская сторона столкнулась с ограничениями.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в интервью Financial Times рассказал, что обращался к Трампу с предложением, которое могло бы заставить российского диктатора Владимира Путина закончить войну в Украине.
По словам президента Украины, уничтожение баллистических пусковых установок могло бы существенно изменить ситуацию для России и вынудить Москву согласиться на завершение войны. Зеленский утверждает, что не стремится атаковать российские энергетические объекты, а считает баллистические возможности РФ ключевой целью давления на Кремль.
Зеленский заявил, что вместо расширения доступа к спутниковой связи через Starlink Украина получила его ограничение. Президент назвал это "очень серьезной ошибкой".