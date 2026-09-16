Зеленский предложил остановить удары по энергетике: Кремль оставил условие

Президент Украины Владимир Зеленский 15 сентября подтвердил готовность Киева к взаимному прекращению ударов по энергетической инфраструктуре России и Украины. По данным Института изучения войны (ISW), предложение прозвучало на фоне инициативы президента США Дональда Трампа о таком перемирии.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Зеленский заявил, что Украина готова поддержать взаимную остановку ударов по критической инфраструктуре и сделать шаг в направлении снижения напряженности. Однако Киев, по словам президента, ожидает подтверждения со стороны американских партнеров, что Россия действительно готова прекратить войну и, в частности, атаки на украинские энергетические объекты.

Украина уже неоднократно предлагала установить взаимные ограничения на удары по энергетической инфраструктуре. Однако, как отмечает ISW, Кремль ранее отклонял подобные инициативы.

15 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на предложение США. Он назвал возможное перемирие по энергетике "очень хорошей идеей" и "хорошей инициативой", однако практически сразу обозначил дополнительные претензии Москвы.

По словам Пескова, прекращение ударов по энергетическим объектам само по себе не решит проблемы мирового энергетического рынка. Представитель Кремля также заявил, что России необходимо снятие западных санкций для того, чтобы "насытить" мировой рынок российскими энергоресурсами.

Таким образом, публичная позиция сторон пока существенно различается. Киев говорит о взаимном прекращении ударов как о конкретном шаге к деэскалации, тогда как Москва увязывает энергетический вопрос с более широкими экономическими требованиями.

ISW отмечает, что Зеленский продолжает демонстрировать готовность к взаимным договоренностям, в то время как Кремль пока не дал согласия на предложенный формат перемирия.

Дальнейшее развитие инициативы будет зависеть в том числе от позиции Вашингтона и готовности Москвы принять условия взаимного прекращения ударов.

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