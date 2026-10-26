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Зеленский предлагает продолжить военное положение и мобилизацию: до какого числа

Верховная Рада 26 октября должна рассмотреть продление военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней

26 октября 2026, 09:00
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Кравцев Сергей

Президент Владимир Зеленский 26 октября подал в Верховную Раду законопроекты о продлении срока военного положения и всеобщей мобилизации. Об этом идет речь на сайте парламента.

Зеленский предлагает продолжить военное положение и мобилизацию: до какого числа

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Соответствующие документы зарегистрированы под номерами 16183 и 16182. Голосовать за них народные избранники смогут уже на этой неделе, поскольку он пленарный.

За предварительное продление военного положения и мобилизацию депутаты голосовали 14 июля. Пока сроки действуют до 31 октября.

После нового продления сроки увеличатся еще на 90 дней. Это станет уже 21-м продолжением военного положения и всеобщей мобилизации после начала полномасштабного нападения страны-агрессора на Украину.

Также издание "Комментарии" сообщало – премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что правительство финализировало изменения в системе бронирования.   

По его словам, главная задача установить честные и понятные правила для всех работающих в тылу и прежде всего для тех, кто воюет.             

"Ежемесячно количество забронированных растет на десятки тысяч. А люди, защищающие страну пятый год, должны иметь возможность возвращаться из службы домой. Поэтому принимаем сложные, но необходимые решения", — подчеркнул глава правительства.

Ранее "Комментарии" писали – в Украине фиксируют случаи, когда представители территориальных центров комплектования (ТЦК и СП) заходят на частную территорию и выводят мужчин из домов или дворов. Об этом уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец рассказал в интервью Радио Свобода.




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