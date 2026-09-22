Зеленский после встречи с Трампом заявил, что война в Украине может закончиться к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на окончание полномасштабной войны до зимы. По его словам, такой вариант возможен благодаря помощи президента США Дональда Трампа.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время встречи с американским лидером в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН выразил надежду на окончание войны в Украине до конца этого года.

"Надеюсь, мы сможем закончить эту войну к зиме и Трамп в этом поможет", — заявил Зеленский.

Трамп со своей стороны подчеркнул, что и Киев и Москва заинтересованы в завершении войны.

"Настало время", — сказал президент США, не уточнив, какие именно шаги могут привести стороны к договоренности.

Встреча президентов проходила в два этапа. Поначалу лидеры общались в присутствии журналистов около семи минут. После этого Трамп и Зеленский продолжили переговоры за закрытыми дверями.

Для Киева переговоры в Нью-Йорке стали частью более широкой дипломатической работы, направленной на прекращение войны. Украина также поднимает вопросы военной поддержки, защиты неба и гарантий безопасности. В преддверии встречи Зеленский говорил о необходимости конкретных шагов, способных остановить боевые действия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп озвучил свое послание Путину из трех слов по поводу войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Трамп ответил, вернет ли Украина все свои оккупированные территории. Несмотря на ответ, американский лидер избежал конкретики и заявил о "хорошем" соглашении, которое закончит войну России против Украины.