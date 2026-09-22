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Зеленский после встречи с Трампом заявил, что война в Украине может закончиться к зиме

Владимир Зеленский заявил, что надеется завершить войну в Украине к зиме с помощью Дональда Трампа.

22 сентября 2026, 22:05
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на окончание полномасштабной войны до зимы. По его словам, такой вариант возможен благодаря помощи президента США Дональда Трампа.

Зеленский после встречи с Трампом заявил, что война в Украине может закончиться к зиме

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время встречи с американским лидером в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН выразил надежду на окончание войны в Украине до конца этого года.

"Надеюсь, мы сможем закончить эту войну к зиме и Трамп в этом поможет", — заявил Зеленский.

Трамп со своей стороны подчеркнул, что и Киев и Москва заинтересованы в завершении войны.

"Настало время", — сказал президент США, не уточнив, какие именно шаги могут привести стороны к договоренности.

Встреча президентов проходила в два этапа. Поначалу лидеры общались в присутствии журналистов около семи минут. После этого Трамп и Зеленский продолжили переговоры за закрытыми дверями.

Для Киева переговоры в Нью-Йорке стали частью более широкой дипломатической работы, направленной на прекращение войны. Украина также поднимает вопросы военной поддержки, защиты неба и гарантий безопасности. В преддверии встречи Зеленский говорил о необходимости конкретных шагов, способных остановить боевые действия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп озвучил свое послание Путину из трех слов по поводу войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Трамп ответил, вернет ли Украина все свои оккупированные территории. Несмотря на ответ, американский лидер избежал конкретики и заявил о "хорошем" соглашении, которое закончит войну России против Украины.



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