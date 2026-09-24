Зеленский после встречи с Трампом сделал заявление об "Анкориджских договоренностях"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "анкориджские договоренности" больше не являются частью переговорного процесса по завершению войны. По его словам, украино-американское взаимодействие и ситуация на фронте изменили подход к требованиям России.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время общения с украинским сообществом в США отметил, что от начальных положений, которые обсуждались в рамках переговоров Соединенных Штатов и РФ, стороны отошли.

""Дух Анкориджа" завершился", — заявил президент, пояснив, что речь идет, в частности, о требованиях Москвы по признанию российского суверенитета над оккупированным Крымом, частями Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

По словам Зеленского, немаловажную роль в изменении переговорной позиции сыграла команда США. Однако он подчеркнул, что большое влияние имеет и ситуация на поле боя.

Президент заявил, что российские войска не имеют глобального продвижения, а те участки, где России удается преуспевать, обходятся ей значительными потерями. По мнению Зеленского, это дает Украине больше возможностей отстаивать свою позицию в ходе дипломатических переговоров.

В то же время глава государства подчеркнул, что Москва не отказалась от максималистских целей.

"Иллюзии нет, что он хочет восторга, оккупации нашего государства в том или ином виде, чтобы Украина была частью его государства", — сказал Зеленский, говоря о Владимире Путине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский пригрозил РФ: "генерал Мороз" будет воевать против России этой зимой.

Также "Комментарии" писали, что Зеленскому озвучили жесткий ультиматум.