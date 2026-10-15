Зеленский получит на орехи из-за критики Трампа: на Западе поразили деталями

Лидеры стран Европейского Союза намерены попросить президента Украины Владимира Зеленского воздержаться от публичной критики американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на троих европейских чиновников.

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По информации издания, соответствующую тему планируют поднять во время закрытых переговоров с Зеленским в Брюсселе 16 октября. Европейские лидеры не обязательно возражают против сути критических заявлений украинского президента, однако опасаются, что публичное обострение отношений может негативно отразиться на дальнейшем сотрудничестве Киева и Вашингтона.

"Возможно, это и правда, но не обязательно каждый раз говорить об этом вслух", — объяснил один из собеседников Financial Times.

Другой чиновник отметил, что позиция 27 лидеров ЕС во время разговора с Зеленским будет участливой, но в то же время достаточно жесткой. По его словам, европейские руководители намерены критически оценить публичную риторику украинского президента, однако в то же время подтвердить готовность Евросоюза и дальше поддерживать Украину.

Ситуация свидетельствует о беспокойстве европейских партнеров о возможных последствиях конфликта между Киевом и Вашингтоном. Для Украины сохранение американской поддержки остается важнейшим фактором в противостоянии российской агрессии, поэтому союзники стремятся не допустить дальнейшего обострения отношений.

Портал "Комментарии" уже писал , что высокая представительница Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас считает вполне обоснованным решение Украины возобновить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По ее словам, ограничение нефтяных доходов России является одним из ключевых способов лишить Кремль ресурсов для продолжения войны против Украины.