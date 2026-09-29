Зеленский получил наихудший сигнал от украинцев: названа проблема, которая станет катастрофой для Банковой



















Новый опрос Киевского международного института социологии свидетельствует, что коррупция остается одной из острейших проблем для украинцев. Политический эксперт Борислав Береза считает , что результаты исследования демонстрируют серьезный общественный запрос на изменения и не могут оставаться без внимания со стороны властей.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНН

По словам Березы, общество оценивает власть не только по решениям самого президента, но и действиям должностных лиц, которых назначают или поддерживают представители руководства государства.

"72% украинцев понимают, что президент несет ответственность за свое окружение. Если человек получает должность благодаря политическому руководству, то общество закономерно ожидает ответственности тех, кто открыл ему путь к власти", — отметил эксперт.

В то же время, результаты опроса демонстрируют, насколько остро украинцы воспринимают проблему коррупции именно сейчас. В списке предложенных проблем ее назвали главной 50% респондентов. Российские обстрелы заняли второе место – их определили как наиболее актуальную проблему 40% опрошенных.

При этом КМИС отмечает, что такие цифры не означают снижения значения войны для общества. Если объединить разные ответы, связанные с войной, она остается главным вызовом для большинства украинцев.

Береза уверен, что власти необходимо реагировать на общественные настроения не только заявлениями, но и конкретными шагами. Особенно это важно в условиях войны, когда государство имеет ограниченные финансовые ресурсы и требует максимального доверия граждан.

"Люди ожидают не объяснений, почему чего-то нет, а конкретных действий. Если власти видят коррупционные риски, они должны показать обществу, что готовы их реально устранять", — подчеркнул политический эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские удары по украинским городам преследуют цель не только нанести физические разрушения. Кремль стремится усилить психологическое давление на общество, сформировать чувство постоянной опасности и заставить людей потребовать прекращения войны на любых условиях. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.