Зеленский показал видео первого удара украинской баллистической ракетой FP-7

Украина впервые осуществила боевое применение своей тактической баллистической ракеты FP-7. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, опубликовав видео запуска в социальных сетях.

Украина впервые применила баллистическую ракету FP-7 - Зеленський

Владимир Зеленский заявил, что после первого удачного запуска баллистической ракеты Украина продолжит их производство.

"Украинская тактическая баллистика. FP-7. Первое боевое применение. Спасибо за результат. Дальше – производство", – написал Зеленский.

Других деталей президент не раскрыл, в частности, где именно была применена ракета, какой была ее цель и каких результатов удалось достичь.

Что известно о баллистической ракете FP-7

FP-7 разработала украинская оборонная компания FirePoint. Проект ракеты был презентован в 2025 году, а в феврале 2026-го компания показала кадры ее летных испытаний с наземной платформы.

По данным производителя, FP-7 предназначена для поражения наземных целей и имеет дальность до 250 км. Ракета способна нести до 200 кг полезной перегрузки, развивать наибольшую скорость до 1500 м/с, а заявленная точность составляет около 14 метров. Запуск производится с наземной платформы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что политтехнолог и соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что вокруг украинской баллистической программы возникает все больше публичных вопросов, требующих ответов.

Также "Комментарии" писали, когда улетит украинская баллистика. Какие действия России ожидают осенью. Предполагается, что Кремль задействует максимальный арсенал неядерного террора, направленный на полное уничтожение украинской энергосистемы перед зимой, усиление давления на фронте и попытки расколоть единство западных союзников посредством ядерного шантажа.