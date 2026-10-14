Зеленский подписал приговор претензиями к Кличко: президента пристыдили неудобным вопросом



















На фоне проблем с подготовкой Киева к зиме и российским атакам обостряется дискуссия об ответственности центральных и городских властей. Политолог Игорь Рейтерович предполагает , что вопрос энергетической устойчивости столицы может стать поводом к перераспределению полномочий и усилению контроля Банковой над городом.

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После совещания по ситуации в Киеве президент Владимир Зеленский подверг критике темпы выполнения планов устойчивости столицы. Впоследствии начали распространяться предположения о возможном смене руководства Киевской городской военной администрации. Среди потенциальных кандидатов называли бывшего главу СБУ Василия Малюка.

Рейтерович обращает внимание, что проблемы с электроснабжением и подготовкой к зиме нельзя объяснять исключительно действиями городской администрации. По его словам, ответственность за энергетическую устойчивость распределена между местными и центральными властями.

"Выполнение планов устойчивости — это не вопрос исключительно местных властей. Это вообще-то общегосударственная программа", — подчеркнул политолог, комментируя претензии к работе столичной администрации.

По мнению эксперта, попытки возложить всю ответственность за проблемы Киева на мэра Виталия Кличко могут иметь политические последствия. Если управленческие полномочия будут сосредоточены в военной администрации, это может ослабить позиции избранного киевлянами городского головы.

Рейтерович также обратил внимание на роль правительства в финансировании и реализации мер по подготовке к зиме. Он считает, что центральные власти должны отвечать за решения, касающиеся общегосударственных энергетических объектов, а не перекладывать все проблемы на местный уровень.

"Очень многое не сделали центральные власти. Они в первую очередь несут ответственность за центральные объекты, связанные с энергетикой", — заявил политолог.

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