Закулисные дипломатические контакты между Вашингтоном и Москвой снова обостряют вопрос об истинной стоимости прекращения войны. Стремление Дональда Трампа как можно быстрее достичь договоренности налагается на жесткие требования Владимира Путина, усиливая давление на украинские власти. Ключевым требованием Кремля остается отведение украинских сил с территорий Донецкой и Луганской областей. В то же время, для Украины встает принципиальный вопрос: станет ли отказ от Донбасса вынужденной ценой за прекращение войны или это будет опасная ловушка, которая ослабит оборону страны и откроет России путь к новой агрессии? Портал "Комментарии" узнавал мнение искусственного интеллекта на этот счет.

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Чат-бот Grok утверждает, что Владимир Путин фактически увязывает перспективу серьезной договоренности с контролем России над всей Донецкой областью. В то же время, Дональд Трамп пытается подтолкнуть Киев и Москву к компромиссу, не исключая варианта, по которому территориальные вопросы могут стать платой за прекращение боевых действий или будущие гарантии. Уже раздаются сценарии, при которых Украину могут призвать увести войска из отдельных районов Донбасса в обмен на перемирие. Для Киева это очень болезненный вопрос, ведь отказ от собственных территорий не гарантирует, что Кремль остановится, а может только дать ему время для подготовки новой атаки.

Давление на Украину потенциально может усиливаться из-за сокращения военной поддержки, заявления о якобы чрезмерной жесткости позиции Киева или предложения по экономическим договоренностям с Москвой. Однако окончательное решение остается за самой Украиной, и без ее согласия ни один внешний план не будет силен.

Чат-бот ChatGPT убежден, что Украину постараются не заставить одномоментно согласиться на передачу Донбасса, а постепенно подталкивать к территориальным компромиссам в обмен на прекращение боевых действий. Для Дональда Трампа скорое завершение войны может стать важным политическим результатом, тогда как для Киева уступки без четких и действенных гарантий безопасности могут обернуться лишь временной паузой перед новой российской атакой.

В то же время, Москва настаивает на необходимости учета так называемых "реалий на земле" и продолжает продвигать требование по контролю над всем Донбассом. В такой ситуации перед Владимиром Зеленским может оказаться сложный выбор между компромиссом ради перемирия и продолжением войны под усиленным международным давлением.

По мнению чат-бота Gemini , тема Донбасса остается чрезвычайно чувствительной для украинского общества, поэтому официальное признание потери этих территорий могло бы привести к серьезным политическим последствиям для любой власти в Киеве. Именно поэтому даже при мощном внешнем давлении сценарий юридического отказа от Донбасса выглядит маловероятным. В то же время, в рамках потенциальных переговоров Вашингтона и Москвы может появиться промежуточная модель — не передача территорий России, а временное отложение вопроса их статуса. Это позволило бы объявить о прекращении боевых действий, оставив окончательное решение территориального вопроса на будущее.

Однако ключевым условием для Украины останутся реальные гарантии безопасности. Если заморозка войны не будет иметь действенных механизмов защиты, общество может воспринять такой вариант только как паузу перед новым наступлением РФ. Поэтому возможные договоренности должны предусматривать конкретные обязательства международных партнеров, а не политические декларации.

Таким образом, все три модели ИИ убеждены, что не следует считать, что Украина обречена отдать Донбасс. Но риск попыток навязать Киеву территориальный компромисс сейчас является одним из главных сюжетов будущих переговоров. И главный вопрос будет не только в том, что потребует Путин, но и в том, насколько далеко готов зайти Трамп, убеждая Зеленского согласиться на это соглашение.

Портал "Комментарий" уже писал , что развитие собственного ракетного вооружения способно существенно повлиять на возможности российской армии наносить удары по Украине. Политолог Михаил Самусь считает, что появление украинской баллистики заставит РФ пересмотреть расположение своих пусковых комплексов и увеличить расстояние украинской границы.