

















Политолог Виктор Бобиренко обратил внимание на неоднозначность публичных заявлений президента Владимира Зеленского по поводу возможного проведения выборов в Украине во время войны. Дискуссия развернулась вокруг готовности главы государства организовать голосование при прекращении огня и его высказываний о дальнейшем пребывании в должности.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНН

Проведение выборов в сжатые сроки потребовало бы масштабной организационной подготовки. Необходимо определить сроки избирательной кампании, обеспечить работу избирательных комиссий и создать условия голосования украинцев за рубежом и военнослужащих. В то же время процесс должен соответствовать действующему законодательству и учитывать риски безопасности.

Бобиренко поставил под вопрос целесообразность обсуждения ускоренных выборов без четкого понимания механизма их проведения. Особое внимание в дискуссии уделили опасности изменения избирательных правил под конкретную политическую ситуацию, ведь это может вызвать вопрос о равенстве условий для участников гонки.

В то же время эксперт обратил внимание на изменение формулировок Зеленского по поводу президентской должности. Сначала речь шла о готовности провести выборы за 60 дней при условии перемирия, а затем прозвучали заявления о том, что президент не намерен покидать пост, но в то же время не держится за президентское кресло.

"Сначала Зеленский говорит: "60 суток я проведу выборы, дайте перемирие". Затем говорит: "Я с должности не уйду". [...] После того уже говорит: "Я не цепляюсь за должность, за президентское кресло не держусь"", — так эксперт описал разницу между публичными заявлениями.

Портал "Комментарии" уже писал , что министр финансов США Скотт Бессент опроверг обвинения в том, что Вашингтон поддерживает Россию в войне против Украины. В то же время, он не дал четкого ответа на вопрос, считают ли Соединенные Штаты Украину своим союзником.