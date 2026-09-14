Зеленский ответил Трампу о перемирии с РФ: Украина назвала одно условие

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о якобы договоренности Украины и России не наносить удары по энергетическим объектам. По его словам, Киев готов поддержать такую договоренность, однако ожидает от партнеров гарантий ее реального выполнения Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зеленский после сообщения Трампа о перемирии заявил, что Украина ранее предлагала партнерам договориться о прекращении ударов по критической инфраструктуре. По его словам, речь идет не только об энергетике, но и о продовольствии, портах, логистике, складах с продовольствием и фармацевтикой и других объектах, необходимых для нормальной жизни людей.

Однако Зеленский отметил, что Украина сомневается в готовности России соблюдать подобные договоренности.

"Если партнеры готовы обеспечить реальное желание России не бить по нашему электричеству, другим нашим энергетическим объектам, критической инфраструктуре, движению продовольствия, то мы, конечно, готовы обеспечить соответствующее отсутствие наших ударов. Украина не уверена, что у России есть желание придерживаться какой-либо договоренности", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что такая договоренность должна быть надежной и долгосрочной. По его мнению, она не должна превратиться в краткосрочное ослабление напряжения, которое Россия использует для собственных нужд, в частности, проведения выборов. Зеленский также призвал не ограничивать возможную договоренность только вопросами бензина и дизельного горючего, ведь главная цель – защитить критическую инфраструктуру и жизнь гражданского населения.

"Войну надо заканчивать. И деэскалационный шаг по поводу критической инфраструктуры может быть первым шагом к миру. Ожидаем от партнеров конкретики", — говорится в заявлении президента.

Таким образом, Киев не исключает идею взаимного прекращения ударов по критической инфраструктуре, но связывает ее с конкретными гарантиями выполнения договоренностей со стороны России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал заявление Трампа , в котором американский президент объявил, что Украина и РФ согласились не бить по энергетике.