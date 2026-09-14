Зеленский ответил Трампу о перемирии с РФ: Украина назвала одно условие

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о якобы договоренности Украины и России не наносить удары по энергетическим объектам. По его словам, Киев готов поддержать такую договоренность, однако ожидает от партнеров гарантий ее реального выполнения Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Зеленский после сообщения Трампа о перемирии заявил, что Украина ранее предлагала партнерам договориться о прекращении ударов по критической инфраструктуре. По его словам, речь идет не только об энергетике, но и о продовольствии, портах, логистике, складах с продовольствием и фармацевтикой и других объектах, необходимых для нормальной жизни людей.
Однако Зеленский отметил, что Украина сомневается в готовности России соблюдать подобные договоренности.
Президент подчеркнул, что такая договоренность должна быть надежной и долгосрочной. По его мнению, она не должна превратиться в краткосрочное ослабление напряжения, которое Россия использует для собственных нужд, в частности, проведения выборов. Зеленский также призвал не ограничивать возможную договоренность только вопросами бензина и дизельного горючего, ведь главная цель – защитить критическую инфраструктуру и жизнь гражданского населения.
Таким образом, Киев не исключает идею взаимного прекращения ударов по критической инфраструктуре, но связывает ее с конкретными гарантиями выполнения договоренностей со стороны России.