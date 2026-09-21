Зеленский ответил на призыв Трампа окончить войну в Украине и назвал условия Киева

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о необходимости завершить войну и его слова о проблемах с производством дизельного горючего в России. Украинский лидер заявил, что Киев готов к шагам по деэскалации, если Москва также будет демонстрировать готовность к прекращению агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зеленский опубликовал ответ в соцсети X, сделав репост заявления Трампа. По его словам, российскую войну против Украины необходимо закончить, ведь каждая новая неделя боевых действий увеличивает количество проблем и рисков.

"Действительно, эту российскую войну против Украины и против здравого смысла необходимо завершить… Еще с первой минуты Украина стремится к миру. Мы уже подали десятки дипломатических предложений относительно того, как достойно завершить эту войну, гарантировать безопасность и предотвратить новые российские вторжения", — заявил президент.

Отдельно Зеленский наметил сферу, в которой Украина готова к деэскалации. Речь идет о прекращении ударов по энергетическому сектору, критической инфраструктуре и продовольственным экспортным маршрутам.

"Решения возможны. Мы готовы работать над этим", — заявил Зеленский и добавил, что соответствующие вопросы планируют обсуждать с партнерами во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Напомним, что Трамп заявил, что Россия "потеряла контроль" над производством дизельного горючего из-за войны против Украины. Он также в очередной раз призвал прекратить "эту бессмысленную и нескончаемую войну".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал сроки возобновления мирных переговоров с Россией.

Также "Комментарии" писали, что бывший руководитель подразделения ЦРУ рассказал, что Трамп, Си и Путин договариваются по Украине.