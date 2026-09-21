logo

BTC/USD

86017

ETH/USD

2757.01

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

51.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский ответил на призыв Трампа окончить войну в Украине и назвал условия Киева
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский ответил на призыв Трампа окончить войну в Украине и назвал условия Киева

Зеленский ответил на призыв Трампа завершить войну и заявил о готовности Украины к деэскалации.

21 сентября 2026, 19:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о необходимости завершить войну и его слова о проблемах с производством дизельного горючего в России. Украинский лидер заявил, что Киев готов к шагам по деэскалации, если Москва также будет демонстрировать готовность к прекращению агрессии.

Зеленский ответил на призыв Трампа окончить войну в Украине и назвал условия Киева

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зеленский опубликовал ответ в соцсети X, сделав репост заявления Трампа. По его словам, российскую войну против Украины необходимо закончить, ведь каждая новая неделя боевых действий увеличивает количество проблем и рисков.

"Действительно, эту российскую войну против Украины и против здравого смысла необходимо завершить… Еще с первой минуты Украина стремится к миру. Мы уже подали десятки дипломатических предложений относительно того, как достойно завершить эту войну, гарантировать безопасность и предотвратить новые российские вторжения", — заявил президент.

Отдельно Зеленский наметил сферу, в которой Украина готова к деэскалации. Речь идет о прекращении ударов по энергетическому сектору, критической инфраструктуре и продовольственным экспортным маршрутам.

"Решения возможны. Мы готовы работать над этим", — заявил Зеленский и добавил, что соответствующие вопросы планируют обсуждать с партнерами во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Напомним, что Трамп заявил, что Россия "потеряла контроль" над производством дизельного горючего из-за войны против Украины. Он также в очередной раз призвал прекратить "эту бессмысленную и нескончаемую войну".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал сроки возобновления мирных переговоров с Россией.

Также "Комментарии" писали, что бывший руководитель подразделения ЦРУ рассказал, что Трамп, Си и Путин договариваются по Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/ZelenskyyUa/status/2102025705420677440
Теги:

Новости

Все новости