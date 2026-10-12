Зеленский откроет Путину путь к новому сокрушительному удару: раскрыт наиболее опасный сценарий



















Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы, если Россия согласится на полное прекращение огня на два месяца. Однако политтехнолог и соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий сомневается , что кремлевский правитель Владимир Путин примет такое предложение. Он также предупредил, что избирательная кампания во время войны может усугубить внутренние противоречия в Украине.

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По мнению Голобуцкого, заявление украинского президента может быть рассчитано на отказ Кремля от предложенных условий. В то же время, он считает, что даже сама дискуссия о выборах способна повлиять на политическую ситуацию в стране.

"Сейчас это выглядит исключительно как пиарная составляющая нашего офиса президента, самого президента. Он предлагает то, от чего, конечно, Путин должен отказаться", — заявил политтехнолог.

Голобуцкий обратил внимание, что во время избирательной кампании могут сформироваться условные политические лагеря, которые по-разному будут видеть завершение войны. При этом сторонники справедливых условий мира, по его прогнозу, могут попытаться представить противниками прекращения боевых действий.

"Вот представьте себе ситуацию: будет партия войны условна — мы это называем, то есть выступающие за справедливые условия мира. Им, конечно, повесят ярлык "партия войны". И это вызовет сотни тысяч, если не миллионы людей, которые сами воюют, воевали, имеют родственников, которые погибли", — отметил он.

Отдельным риском политтехнолог назвал возможное использование Россией избирательной кампании для углубления раскола в украинском обществе. По его словам, Москва может пытаться влиять на общественные настроения, создавая впечатление, что результат голосования будет определять, продолжится ли война.

"Россия намекает и даже накачивает прямым текстом: если проголосуете за этих – выборы заканчиваются, на следующий день начинаем все заново, ракеты туда-сюда. А проголосуйте за этих – все, мы с ними договоримся, все будет отлично", – описал возможный сценарий Голобуцкий.

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