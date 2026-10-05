Зеленский окончательно взял курс на уступки Путину: раскрыт тревожный момент заявлений о мире



















В последние дни в украинском политическом пространстве заметно увеличилось заявление о необходимости искать договоренности с Россией и как можно быстрее завершать войну. Политолог Игорь Рейтерович считает , что появление сразу нескольких подобных сигналов заслуживает отдельного внимания.

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Среди политиков, которые в последнее время публично поднимают тему мира и переговоров с Москвой, Рейтерович назвал Алексея Гончаренко, Даниила Гетьманцева и Игоря Терехова. В то же время, эксперт отмечает, что сами по себе такие заявления еще не свидетельствуют о готовности украинских властей согласиться на капитуляцию. Однако они могут быть частью попытки понять, как общество отреагирует на подобную повестку дня.

"Ничего плохого в мире нет, и в самих предложениях мира тоже. Но проблема в том, что мы до сих пор не видим от России реального сигнала о готовности к миру. И тут вдруг внутри Украины сразу несколько политиков и должностных лиц начинают говорить: давайте договариваться с Россией, не надо жить в таком положении. риторика появилась одновременно", — отметил Рейтерович.

По его мнению, власти или отдельные политические силы могут таким способом тестировать общественное мнение. Сначала в информационное пространство запускается определенный тезис, после чего политики наблюдают за реакцией граждан и лишь затем определяются, насколько активно следует его продвигать.

"Банкова уже неоднократно действовала по принципу, когда определенные тезисы вбрасываются чужими руками — не обязательно представителями самой власти. Далее смотрят, какая будет реакция общества, экспертов, политической среды, и уже после этого принимают решение, актуально ли это, или еще рано. Я не исключаю, что нынешняя история может развиваться примерно по тем.

В то же время Рейтерович обратил внимание на главную проблему: Москва пока не демонстрирует готовность к компромиссному завершению войны. По его оценке, Россия продолжает выдвигать максималистские требования, в то время как Украина заявляет о готовности к переговорам в разных форматах.

"Вопрос сейчас не в том, сколько раз украинские политики скажут слово "мир". Главное, что на это отвечает Кремль. Если Россия не готова отказываться от своих требований и не демонстрирует реальной готовности прекратить агрессию, то любые разговоры внутри Украины о компромиссах будут оставаться лишь политической риторикой", — подчеркнул Рейтерович.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп пока не спешит переходить к практическому применению новых жестких санкций против России.