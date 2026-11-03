logo

BTC/USD

76945

ETH/USD

2264.55

USD/UAH

45.53

EUR/UAH

51.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский одним словом описал свои отношения с Трампом: ответ президента шокирует каждого
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский одним словом описал свои отношения с Трампом: ответ президента шокирует каждого

Президент Украины подчеркнул, что в условиях войны необходимо руководствоваться прагматичным подходом

3 ноября 2026, 11:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом одним словом. По его определению, они "эмоциональны". Глава государства пояснил, что, несмотря на противоречия в отношениях с Вашингтоном, во время войны необходимо оставаться прагматическими. Об этом Зеленский рассказал в интервью PBS News Hour.

Зеленский одним словом описал свои отношения с Трампом: ответ президента шокирует каждого

Фото: из открытых источников

Журналисты попросили президента описать отношения с Трампом на фоне его предварительных заявлений о необходимости переизбрания украинского лидера, смягчения санкций против России и договоренностей по закупке российского горючего.

Отвечая на вопрос, Зеленский назвал отношения с американским президентом "эмоциональными". В то же время он подчеркнул, что в условиях войны важно сосредотачиваться на реальных интересах и понимать, кто является агрессором.  

"Кто враг? Кто начал эту войну? Путин. Не нахожу хороших слов, чтобы описать его. Я не уверен, что это будет полезно", – заявил глава государства.

Отдельно Зеленский прокомментировал возможное сотрудничество США с Россией. Он подверг сомнению аргументы об ее экономической выгоде и подчеркнул, что усиление Украины отвечает интересам американской безопасности.

По мнению президента, если Вашингтон действительно руководствуется прагматическими соображениями, он должен поддерживать Киев и усиливать давление на Москву.  

"Лучше сильнее давить на Путина, а не на меня. Не на меня. Я не являюсь агрессивным. Это не я", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Украина сталкивается с нехваткой ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. Причиной являются ограниченные объемы поставок из Соединенных Штатов, в то время как европейское производство боеприпасов пока не может быстро компенсировать дефицит.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости