Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом одним словом. По его определению, они "эмоциональны". Глава государства пояснил, что, несмотря на противоречия в отношениях с Вашингтоном, во время войны необходимо оставаться прагматическими. Об этом Зеленский рассказал в интервью PBS News Hour.

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Журналисты попросили президента описать отношения с Трампом на фоне его предварительных заявлений о необходимости переизбрания украинского лидера, смягчения санкций против России и договоренностей по закупке российского горючего.

Отвечая на вопрос, Зеленский назвал отношения с американским президентом "эмоциональными". В то же время он подчеркнул, что в условиях войны важно сосредотачиваться на реальных интересах и понимать, кто является агрессором.

"Кто враг? Кто начал эту войну? Путин. Не нахожу хороших слов, чтобы описать его. Я не уверен, что это будет полезно", – заявил глава государства.

Отдельно Зеленский прокомментировал возможное сотрудничество США с Россией. Он подверг сомнению аргументы об ее экономической выгоде и подчеркнул, что усиление Украины отвечает интересам американской безопасности.

По мнению президента, если Вашингтон действительно руководствуется прагматическими соображениями, он должен поддерживать Киев и усиливать давление на Москву.

"Лучше сильнее давить на Путина, а не на меня. Не на меня. Я не являюсь агрессивным. Это не я", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Украина сталкивается с нехваткой ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. Причиной являются ограниченные объемы поставок из Соединенных Штатов, в то время как европейское производство боеприпасов пока не может быстро компенсировать дефицит.

