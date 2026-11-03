Зеленский очертил, как должна закончиться война в Украине: назвал главное условие

Украина стремится окончить войну так, чтобы это не превратилось в короткий перерыв перед новым нападением России. По словам Владимира Зеленского, для этого нужны не только согласованные решения с международными партнерами, но и надежные гарантии безопасности, которые делают невозможным повторную российскую агрессию.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине заявил, что Украина координирует позицию с Германией и другими европейскими партнерами. Одна из главных задач – это сформировать общее видение вызовов безопасности и определить условия, при которых должна завершиться война.

Президент подчеркнул, что Европа должна быть непосредственно вовлечена в процесс достижения мира. Речь идет не только о дипломатических договоренностях, но и совместном понимании того, какой должна быть будущая система безопасности на континенте.

Отдельно глава государства наметил принцип, от которого Украина не собирается отступать при поиске путей окончания войны. По его словам, мир должен быть не просто достигнутым, а справедливым и обеспечивающим длительную стабильность.

"Мир должен быть достойным, и тогда он сможет стать длительным. Это один из ключевых наших принципов", – добавил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный аналитик Евгений Дикий объяснил, почему разобщенность российских регионов и дефицит ресурсов могут повлиять на ход войны.

Также "Комментарии" писали, что СМИ показали фото Путина с саммита, запретившим в РФ. Кремль не желает, чтобы вы видели эти фотографии Владимира Путина, на которых он выглядит очень низким.