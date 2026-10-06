Зеленский обратился к украинцам со срочным заявлением: что готовит Россия

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила обновленные данные о подготовке России к новому массированному удару. Глава государства призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности. По его словам, Украина готовит меры по противодействию, однако эффективность защиты также зависит от помощи международных партнеров.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в вечернем обращении за 6 октября заявил, что Россия готовит новый массированный удар по Украине, а украинские службы и воздушные силы готовы реагировать на угрозу со стороны РФ.
Он также отметил важность дальнейшей военной помощи Украине. По словам президента, партнеры должны передать средства противовоздушной обороны, необходимые для защиты украинских городов и населения. Зеленский вспомнил о роли США, европейских государств и других союзников, призвав их продемонстрировать политическую волю для усиления украинской обороны.
Предупреждение о возможном массированном ударе президент озвучил не только вечером. Ранее 6 октября, после встречи с чиновниками, военными и представителями ключевых служб, он также сообщил о данных разведках по подготовке российской атаки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, как в Кремле планируют победить Украину. На Западе раскрыли главный план Путина.