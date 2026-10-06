Зеленский обратился к украинцам со срочным заявлением: что готовит Россия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила обновленные данные о подготовке России к новому массированному удару. Глава государства призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности. По его словам, Украина готовит меры по противодействию, однако эффективность защиты также зависит от помощи международных партнеров.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в вечернем обращении за 6 октября заявил, что Россия готовит новый массированный удар по Украине, а украинские службы и воздушные силы готовы реагировать на угрозу со стороны РФ.

"Есть обновленная информация от разведки о подготовке россиянами массированного удара. Пожалуйста, очень прошу, берегите себя. Пожалуйста, реагируйте на сигналы о ракетной опасности. Украинские службы, наши Воздушные Силы готовы к реагированию, и насколько это позволят наши средства защиты", — сказал президент.

Он также отметил важность дальнейшей военной помощи Украине. По словам президента, партнеры должны передать средства противовоздушной обороны, необходимые для защиты украинских городов и населения. Зеленский вспомнил о роли США, европейских государств и других союзников, призвав их продемонстрировать политическую волю для усиления украинской обороны.

Предупреждение о возможном массированном ударе президент озвучил не только вечером. Ранее 6 октября, после встречи с чиновниками, военными и представителями ключевых служб, он также сообщил о данных разведках по подготовке российской атаки.

"Получили сегодня обновленную информацию от разведки по подготовке россиян к массированному удару. Готовим противодействие", – отметил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как в Кремле планируют победить Украину. На Западе раскрыли главный план Путина.