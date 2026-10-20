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Зеленский обратился к Трампу с предложением, как угомонить Путина и закончить войну

Владимир Зеленский предложил США предоставить Украине противоракеты по защите энергетики, если Вашингтон не может остановить российские удары.

20 октября 2026, 11:55
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если Соединенные Штаты не могут остановить российские удары по украинской энергетической инфраструктуре, Вашингтон должен помочь Киеву усилить противовоздушную оборону. Глава государства отметил необходимость честных отношений с президентом США Дональдом Трампом и предложил конкретный шаг для защиты критической инфраструктуры.

Зеленский обратился к Трампу с предложением, как угомонить Путина и закончить войну

Зеленский озвучил Трампу предложение о давлении на Путина

По словам президента, Украина поддерживает идею взаимного энергетического прекращения огня. Речь идет об отказе от ударов по энергетическим объектам, в частности, газу, нефти и электричеству, если обе стороны будут соблюдать соответствующие договоренности.

"Позиция очень проста. Мы за взаимное энергетическое прекращение огня", — указал президент.

По его словам, при таких условиях отказ Украины от ответных ударов должен сопровождаться реальными гарантиями безопасности. Однако если США не способны повлиять на Путина, то Украина предлагает альтернативу.

"Америка не может их остановить. Давайте верить в то, что Америка очень хочет, но не может. Тогда я как партнер иду навстречу Президенту Трампа: если они по нам бьют, мы не можем им ответить, это нечестно и несправедливо, но если это нужно вам, вы не можете угомонить Путина, дайте нам против. остановить – помогли Украине", — говорится в заявлении Зеленского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассмеялся, когда услышал острый вопрос о Трампе.

Также "Комментарии" писали об украинском военном, который резко отреагировал на слова Трампа, что Украина ничего не предоставила США.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21445
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