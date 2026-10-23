Зеленский назвал три сценария защиты Украины после войны: на чем настаивает Киев

Украина рассматривает три возможных варианта гарантий безопасности на случай завершения войны с Россией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Финляндии. По его словам, обсуждения с международными партнёрами продолжаются, а окончательная модель защиты страны пока не определена.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Первый вариант предполагает вступление Украины в НАТО. Зеленский подчеркнул, что украинская армия может быть важна для самого Альянса, а членство Украины, по его мнению, способно укрепить безопасность не только Киева, но и Европы.

Второй вариант – прямые гарантии безопасности со стороны США. По словам президента, этот механизм сейчас обсуждается с американской стороной. Он также упомянул пятую статью НАТО, предусматривающую коллективную оборону, в контексте дискуссии о возможных обязательствах партнёров.

Третья модель связана с так называемой коалицией желающих, в рамках которой европейские страны могли бы обеспечить Украине гарантии безопасности при поддержке Соединённых Штатов.

Владимир Зеленский подчеркнул, что любая из этих моделей должна опираться на сильные Вооружённые силы Украины. Для этого потребуется значительное финансирование, а также сохранение необходимой численности и боеспособности армии. По словам главы государства, украинская сторона уже рассчитала соответствующие потребности и обсуждает их с партнёрами.

Президент также сообщил о подготовке дальнейших дипломатических контактов с американскими представителями. Он ожидает сигналов от госсекретаря США Марко Рубио по вопросам, поднятым в предыдущих переговорах, а также разговора со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом.

Кроме того, Зеленский рассказал, что американская сторона передала ему информацию об обсуждении с Россией возможной трёхсторонней встречи в формате Украина – США – Россия. По его словам, речь шла о встрече на высоком уровне технических команд в ноябре.

Пока неизвестно, приведут ли эти контакты к конкретным договорённостям. Для Киева ключевым условием остаётся создание таких гарантий, которые позволят предотвратить новую агрессию после прекращения боевых действий.

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