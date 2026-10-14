Зеленский назвал потери Украины и России в войне: какое отношение погибших

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Slava Kot
Россия ежемесячно теряет около 43 тысяч военных в войне против Украины. Такую оценку озвучил президент Владимир Зеленский, также назвав соотношение потерь русской и украинской армий. Однако точное количество погибших украинских военнослужащих глава государства не раскрыл.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану о потерях на войне. Морган спросил президента о потерях российской армии.
Зеленский также заявил, что, по его оценке, соотношение потерь украинских и российских военных составляет от одного до семи-десяти.
Журналист переспросил, означает ли это, что на одного погибшего украинского военного приходится от семи до десяти погибших россиян. Президент подтвердил такую трактовку.
При этом Зеленский отказался называть точное количество потерь украинской армии, отметив, что не может разглашать эти данные.
Напомним, что в конце июля Зеленский сообщал, что с начала полномасштабного вторжения России погибли 50 тысяч украинских военнослужащих. По его словам, еще около 400 тысяч защитников получили ранения. Тогда президент также озвучил оценку общих потерь российской армии – около 1,6 миллиона военных, из которых около 700 тысяч погибли.