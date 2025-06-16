Зеленский насторожил заявлением о дальнейшей судьбе военной помощи от США: детали

Президент Украины Владимир Зеленский отметил критическую важность поддержки со стороны Соединенных Штатов в борьбе Украины за свое существование и независимость. Во время совместной пресс-конференции с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, украинский лидер ответил на вопросы журналистов относительно нынешней ситуации с американской помощью.

Владимир Зеленский. Фото: УНН

"Без поддержки со стороны США нам было бы невероятно тяжело. Я даже не хочу представлять, как бы мы выживали без этой помощи. Украина уже преодолела множество серьезных вызовов, но без участия наших партнеров, и, в первую очередь, Америки, это было бы практически невозможно", — заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время разговоров о новом пакете помощи из Вашингтона официально не ведется. Однако президент отметил, что Украина не оставляет надежд на продолжение поддержки, в том числе в сфере обороны.

Зеленский также сообщил о намерении обсудить вопрос приобретения оборонного пакета во время предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, речь идет не только об очередной партии военной техники, но и об усилении стратегического партнерства с Вашингтоном в контексте угроз со стороны России.

Следует напомнить, что США являются одним из ключевых союзников Украины в противостоянии с российской агрессией. С начала полномасштабного вторжения в 2022 году Вашингтон предоставил Украине десятки миллиардов долларов помощи — как военной, так и финансовой. В частности, речь идет о системах ПВО, ракетах, бронетехнике, артиллерии и беспилотниках.

Как уже писали "Комментарии", Москва рассматривает возможность возобновления переговоров с Киевом после 22 июня, однако окончательная дата пока не согласована. Об этом 16 июня заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ. По его словам, место потенциальной встречи, вероятно, останется неизменным – Стамбул.