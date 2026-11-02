Зеленский может пойти на роковую ошибку на переговорах с Путиным: эксперт ошарашил сценарием

Политический эксперт Борислав Береза считает , что готовность президента Украины Владимира Зеленского к прямому разговору с российским правителем Владимиром Путиным может создать для Киева дополнительные дипломатические риски. По его мнению, Москва способна использовать стремление украинской стороны к переговорам в своих политических интересах.

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Береза обратил внимание на заявления представителей Кремля о том, что Путин якобы готов ответить Зеленскому, если тот позвонит по телефону. Однако эксперт сомневается, что такой разговор будет иметь практический результат и приблизит к прекращению войны.

"Путин ответит Зеленскому, если тот ему позвонит по телефону", — так Береза пересказал позицию российской стороны.

По мнению эксперта, украинский президент оказался в непростом положении. Если он согласится на контакт, Кремль может представить это как подтверждение своей готовности к переговорам. Если же откажется, российская пропаганда попытается использовать это для обвинений Киева в нежелании добиваться мира.

Береза также отмечает, что телефонный разговор не способен решить принципиальные вопросы завершения войны, в том числе территориальный. Он предостерегает, что публичные заявления украинского руководства могут оказаться инструментом дополнительного давления на Украину.

"Сам по себе такой контакт вряд ли приблизит завершение войны. Москва может использовать его для демонстрации якобы готовности к переговорам, а отказ от разговора станет поводом обвинять Киев в нежелании искать мир", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что дочь бывшего спецпредставителя США по Украине Кита Келлога, ветеранка американской армии Меган Моббс считает, что Запад уже оказался в условиях масштабного противостояния сразу с несколькими государствами — Россией, Ираном и Китаем. По ее мнению, нынешняя борьба охватывает гораздо больше направлений, чем война в Украине. Об этом она рассказала в интервью "Радио Свобода".