Зеленский кардинально изменил формулу свершения войны: раскрыт тревожный сигнал заявления президента



















Заявление президента Владимира Зеленского о невозможности формулы win-win в войне с Россией может свидетельствовать о более четкой формулировке Киевом того, каким должен быть приемлемый результат завершения боевых действий. Такое мнение высказал политолог Валерий Клочок, комментируя последние слова главы государства.

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В интервью CBC News Зеленский заявил, что из-за масштаба человеческих потерь результат войны уже невозможно представить как победу одновременно для обеих сторон. По его словам, главным результатом должно стать прекращение боевых действий и сохранение человеческих жизней.

Клочок обратил внимание, что раньше в украинском информационном пространстве гораздо чаще звучало само понятие победы. Теперь же президент фактически делает особый упор на сохранение государственности и человеческих жизней.

"Победа – это сохранение человеческих жизней. Об этом говорит президент Украины. Сохранение украинской государственности. Раньше он делал подобные заявления, но на этот раз, по-моему, оно очень и очень четкое и однозначное", — отметил политолог.

При этом позиция Киева по поводу возможного прекращения боевых действий предусматривает остановку по нынешней линии столкновения без предварительных дополнительных условий со стороны Москвы.

Отдельно Клочок обратил внимание на слова Зеленского о стратегических целях Кремля. Президент заявил, что, по его мнению, Владимиру Путину нужны не просто дополнительные территории, а подчинение всей Украине.

"Такой формулы для Украины, конечно, стремится Россия и будет ее добиваться. Она не могла сделать это раньше политическим путем, начала это делать военным путем, но добиться целей не может", — заявил Клочок.

Портал "Комментарии" уже писал, что g резидент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новые российские удары по гражданским и инфраструктурным объектам и призвал партнеров не ослаблять санкционное давление на Россию. Особое внимание глава государства обратил на утреннюю атаку FPV-дрона по междугородной маршрутке вблизи Никополя.