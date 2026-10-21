"Зеленский говорит то, что хотят услышать": что на самом деле будет с гарантиями США для Украины

Вопрос гарантий безопасности – актуален для Украины, ведь с Россией риск повторного нападения будет всегда. Однако НАТО и США не спешили гарантировать надежную защиту. После переговоров в Норвегии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждали гарантии безопасности по принципу 5-й статьи НАТО.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний, комментируя заявление президента, отметил, что "Зеленский говорит, что хотят от него услышать". Однако относительно 5-й статьи НАТО, уверенности у эксперта нет. Заметил, что гарантиями безопасности, в первую очередь, есть украинская армия, украинское ВПК. По словам эксперта, помогать будут, если показываешь силу, а не с кем-то согласовывать свои решения и действия.

"В первую очередь мы должны опираться на собственную армию, собственные ракеты", — подчеркнул Загородний.

Он также указал, что не следует внедрять планы правительства по сокращению бронирования на предприятиях ВПК со 100% до 85%. Лучше, заметил, уменьшить бюрократию и максимально упростить экспорт оружия, чтобы добывать новых союзников.

Загородний уверен, что стоит строить отношения с теми странами, которые разделяем общие риски.

"Когда у тебя есть собственные ракеты средней дальности, которые летают на 3-4 тысячи километров, как показывает практика, сразу же появляется у тебя очень много поклонников, которые в радиусе полета этих ракет", — отметил он.

По словам Загороднего, слышно о каких-то гарантиях от США после тех фокусов, которые увидела Украина (разведданные, Старлинк, оружие, – ред.) смешно, особенно после Будапештского меморандума.

Поэтому подытожил эксперт, опираться нужно на свою армию, собственную безопасность, свободу и развязанные руки по решениям и действиям.

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