Журналист Дмитрий Гордон рассказал, почему Украина не бьет по НПЗ России и когда баллистика улетит на Москву. По его словам, высшее руководство Украины приняло решение прекратить не избивать по российским НПЗ из-за выборов в США. Однако после 3 ноября, подчеркнул он, все изменится.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

"После 3-го разговор будет предельно прям. Я почему говорю, что надо 9 дней продержаться. Я думаю, что плюс-минус Зеленский скажет: "Значит, смотрите, или мы подписываем сейчас справедливый и долгосрочный мир, или мы разрушим всю вашу нефтеперерабатывающую промышленность, будете сидеть без бензина. Мы разрушим вашу авиационную отрасль. Не будут летать самолеты в Москву и из Москвы". Конкретику говорю. Плюс баллистические ракеты будут делать в вашем небе, что хотят”, — отметил Гордон.

По его словам, баллистика полностью готова, прошла испытания и ждет приказа верховного главнокомандующего. Он отметил, что ожидается только проведение выборов в США.

"По Москве полетит баллистика. Москва на первом месте. Баллистика, которой у нас много, повторяю, есть пока политическое решение до выборов Конгресс ее не будет применять. Не применяем", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что к Зеленскому появилось немало острых вопросов из-за ракетной программы. Соучредитель оборонной компании FirePoint Ирина Терех сделала громкое заявление о ракете "Фламинго". По ее словам, это было не супероружие, а больше политический стейтмент.

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что это заявление в определенной степени воспринимается как издевательство.



