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Кречмаровская Наталия
Журналист Дмитрий Гордон рассказал, почему Украина не бьет по НПЗ России и когда баллистика улетит на Москву. По его словам, высшее руководство Украины приняло решение прекратить не избивать по российским НПЗ из-за выборов в США. Однако после 3 ноября, подчеркнул он, все изменится.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
По его словам, баллистика полностью готова, прошла испытания и ждет приказа верховного главнокомандующего. Он отметил, что ожидается только проведение выборов в США.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что к Зеленскому появилось немало острых вопросов из-за ракетной программы. Соучредитель оборонной компании FirePoint Ирина Терех сделала громкое заявление о ракете "Фламинго". По ее словам, это было не супероружие, а больше политический стейтмент.
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что это заявление в определенной степени воспринимается как издевательство.