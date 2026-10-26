Зеленский готов заморозить войну: военные ВСУ дали категорический ответ

Мирные переговоры по прекращению войны в Украине должны быть возобновлены в ноябре. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности заморозки войны по линии боевого столкновения. При этом президент исключил возможность территориальных уступок в обмен на мирное соглашение. Также заявил, что Украина не признает временно оккупированные территории российскими. Возможность остановки войны по линии фронта прокомментировали военные.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин отметил, что остановка боевых действий по линии разграничения сейчас может быть временным адекватным решением.

Однако, по его мнению, для этого необходимо создать соответствующие условия. Военный объяснил, что объективно россияне сейчас вряд ли на это согласятся. Сейчас они нацелены на дальнейшее продвижение, захват новых территорий и осуществление своей главной цели – оккупацию Донбасса, отметил он.

"Пока мы полностью по всей линии боевого столкновения не создадим условия, в которых войска РФ вообще не смогут двигаться, на реальные переговоры они не пойдут. Мне бы очень хотелось, чтобы в вопросах мира мы всегда опирались на реалии, а не на свои мечты или желания. Меньше будет лишних ожиданий и общественных разочарований", - подытожил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял о задержке поставок важного вооружения для Украины. Вероятно, речь идет об антибаллистике.

Как пишет издание Kyiv Independent со ссылкой на украинских чиновников и военных офицеров, министр обороны США Пит Хегсет еще не одобрил передачу Украине значительную партию ракет-перехватчиков Patriot.



