Зеленский бросил Москве вызов: в США ответили, близки ли РФ и Украина к перемирию

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил о готовности Киева к взаимному прекращению ударов по энергетической инфраструктуре России и Украины. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Заявление прозвучало после слов президента США Дональда Трампа, который 14 сентября сообщил, что Украина и Россия якобы договорились не наносить удары по энергетической инфраструктуре друг друга. При этом американский президент не раскрыл деталей предполагаемой договоренности.

Зеленский, в свою очередь, уточнил позицию Киева. По его словам, Украина предложила партнерам возможный формат соглашения, согласно которому готова прекратить удары по российским объектам продовольственной, энергетической и другой критической инфраструктуры – при условии, что Россия согласится соблюдать те же правила.

"Мы ожидаем конкретики" от партнеров, подчеркнул украинский президент.

По данным ISW, российские официальные лица на заявления Трампа и Зеленского от 14 сентября на момент подготовки отчета публично не отреагировали.

При этом еще 14 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует призыв Трампа от 13 сентября, касавшийся отказа Украины от ударов по российской дизельной инфраструктуре.

Однако на прямой вопрос журналистов о готовности России прекратить атаки на украинскую инфраструктуру в ответ Песков отвечать не стал.

ISW отмечает, что Зеленский уже неоднократно предлагал взаимный мораторий на удары по энергетическим объектам. Российский президент Владимир Путин ранее отвергал подобные предложения.

Украинские удары по российской энергетической инфраструктуре, как указывает ISW, в том числе направлены на то, чтобы заставить Москву отказаться от систематических атак на украинскую энергетику. Россия традиционно усиливает такие удары в зимний период, стремясь оказать давление на украинское население и деморализовать его.

Пока остается открытым главный вопрос: готова ли Москва перейти от заявлений о поддержке инициативы к реальному взаимному прекращению ударов.

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