"Зеленская открывает в Израиле реабилитационный центр имени Владимира Зеленского": что происходит

Кремлевская пропаганда продолжает тиражировать фейки о президенте Украины Владимире Зеленском, его семье и окружении.

Елена Зеленская. Фото из открытых источников

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули: сообщение о том, что первая леди Елена Зеленская якобы открывает в Израиле реабилитационный центр "имени Владимира Зеленского", фейковое.

В Центре отметили, что для создания этой дезинформации пропагандисты с помощью графических редакторов подделали первую полосу авторитетного израильского издания Haaretz за 21 октября 2026 и сфабриковали "свидетельство о регистрации компании".

"На то, что "свидетельство о регистрации" является подделкой, указывает его номер. Он начинается с цифры 4, что противоречит официальным стандартам Израиля, где номера юридических лиц обязательно начинаются с цифры 5. Характерно и то, что первоисточником этой лжи стали российские Telegram-каналы", — говорится в сообщении.

Аналитики Центра отмечают, что этот вброс является продолжением системной дезинформационной кампании России по персональной дискредитации руководства Украины и членов их семей перед международным сообществом.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы приобрел частный ядерный бункер в канадской провинции Новая Шотландия за 42 млн долларов, является фейком. В Центре противодействия дезинформации отметили, что эту ложь опубликовали на поддельном сайте, имитирующем авторитетное канадское издание Toronto Sun. Отмечается, что домен клона был создан всего за восемь дней до публикации этой дезинформации.



