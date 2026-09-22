«Зайти в Запорожье этой зимой»: командир ВСУ назвал опасный сценарий в войне

Командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов с позывным "Перун" заявил о вероятности появления российских пехотных групп непосредственно в Запорожье уже этой зимой. По его словам, речь не идет о полноценном заходе российской армии в город – военный прогнозирует возможное проникновение отдельных подразделений.

Командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов. Фото: из открытых источников

"Я думаю, что в этом году в зимний период мы зафиксируем подход и заход в именно Запорожье. Не войска, а единичных групп", — сказал Филатов в эфире канала "Реальный фронт".

По оценке командира, одним из наиболее вероятных направлений для такого продвижения может стать район Степногорска и побережье Днепра. Он объяснил это особенностями местности и городской застройки, которая, по его словам, может использоваться российскими военными для скрытого продвижения.

Филатов также напомнил, что российские подразделения уже пытались максимально приблизиться к Запорожью. По его словам, противник может использовать инфильтрацию и плотную застройку вдоль побережья по аналогии с действиями в прошлом году.

При этом военный отметил возможные последствия такого сценария. Если российским группам удастся закрепиться в городской черте, украинским силам придется вступить в борьбу непосредственно за город. По мнению Филатова, это также способно негативно отразиться на международной помощи Украине.

Запорожская область остается одним из направлений боевых действий с начала полномасштабной войны. Часть региона находится под российской оккупацией. Согласно сводкам Генштаба ВСУ, боевые столкновения продолжаются, в частности, на Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях. На Приднепровском направлении за указанный период российских штурмов не фиксировали.

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