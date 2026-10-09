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Зайти в Россию и накручивать миллиарды: Украину предупредили о неминуемом страшном ударе Трампа

Владимир Огрызко объяснил, почему, по его мнению, Украина мешает планам Дональда Трампа по отношению к России и как экономические интересы Вашингтона могут повлиять на переговоры.

9 октября 2026, 10:20
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Клименко Елена








Переговоры украинской делегации с Соединенными Штатами вряд ли дадут ощутимый результат, если Вашингтон не пересмотрит свой подход к России. Такое мнение высказал руководитель Центра исследования России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, комментируя перспективы дипломатического диалога.

Зайти в Россию и накручивать миллиарды: Украину предупредили о неминуемом страшном ударе Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

По словам дипломата, украинская сторона и дальше будет пытаться убедить американских партнеров поддержать прекращение огня и усилить давление на Кремль. Однако он скептически оценивает шансы на прорыв, поскольку, по его мнению, нынешняя политика администрации Дональда Трампа не способствует достижению желаемых для Киева договоренностей.

"Ну, исходя из позиции американцев, которые любят Россию любовью Дональда Трампа, а все остальные стоят смирно и не могут ничего ему возразить, то результат будет собственно ожидаемый, то есть нулевой", — заявил Огрызко.

Дипломат считает, что одним из ключевых факторов американской политики является стремление Трампа развивать экономическое сотрудничество с Москвой. При таком подходе Украина может оказаться в ситуации, когда ее интересы будут противоречить планам Вашингтона по поводу будущих отношений с Россией.

"Для Трампа Украина — кость в горле, мешающая ему зайти в Россию, снять все санкции и эти нули после там очередных миллиардов накручивать, накручивать и еще раз накручивать", — подчеркнул руководитель Центра исследования России.

По мнению Огрызко, сами встречи и дипломатические заявления не гарантируют прогресса. Решающее значение будет иметь готовность Соединенных Штатов влиять на решение Кремля и добиваться конкретных шагов по прекращению боевых действий.

. Портал "Комментарии" уже писал , что сообщение о возможном возвращении генерала Сергея Суровикина к активной работе в российской армии привлекло внимание из-за его роли в массированных ударах по Украине. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, однако, призывает не преувеличивать значение этого назначения, пока не ясно, какую именно должность может получить генерал.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mVUq4VR-TYg
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