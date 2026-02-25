В Одессе и Одесской области продолжается масштабная подготовка к круговой обороне, что предполагает создание разветвленной системы укреплений и привлечения местных жителей в рамках программы национального сопротивления. Об этом сообщил начальник Регионального управления Сил территориальной обороны "Юг" Денис Носиков.

Фото: из открытых источников

По его словам, оборонные позиции включают противотанковые рвы, ежи, разнообразные ловушки, минно-взрывные заграждения и малозаметные инженерные конструкции.

"Я не могу раскрывать все детали, но это действительно мощная и хорошо продуманная система. Просто так сюда никто не попадет", — подчеркнул Носиков.

Он также сообщил, что усиливается работа с добровольческими формированиями территориальных общин. В эти подразделения активно привлекают местных жителей в пределах своих районов. Хотя эти формирования не входят в состав Вооруженных сил Украины, их участники получают право пользоваться оружием и выполнять боевые задания по распоряжению командования.

"Это дополнительный ресурс для обороны. Среди добровольцев есть студенты, пенсионеры и люди, которые по состоянию здоровья не могут служить в ВСУ, но готовы защищать родной край", — пояснил Носиков.

В то же время, реализуется программа обучения гражданского населения к национальному сопротивлению. Тренировки проходят на специальных полигонах под руководством инструкторов, и уже привлечены тысячи людей, готовых в случае необходимости встать на защиту Одессы.

Носиков также обратил внимание на попытки врага навязать миф о том, что Одесса – "русский город". Он убежден, что реалии на местах и готовность города к обороне со временем опровергнут эти нарративы и изменят взгляды агрессора.

Как уже писали "Комментарии", во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сделал заявление, вызвавшее резкую реакцию со стороны украинской дипломатии. Небензя утверждал, что он якобы украинец по происхождению, ведь родился в Запорожье, а также уверял, что украинцы и россияне — это "одна нация", между ними нет существенной разницы.