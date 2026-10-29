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Заявления Трампа разнесли вдребезги: эксперт назвал жесткое условие завершения войны в Украине

Эксперт Свитан назвал единственное условие завершения войны в Украине

29 октября 2026, 19:21
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Кречмаровская Наталия

На днях президент США Дональд Трамп заявил о прорыве в переговорах и что скоро состоится встреча с Зеленским и Путиным, и едва ли не окончание войны скоро.

Заявления Трампа разнесли вдребезги: эксперт назвал жесткое условие завершения войны в Украине

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что завершения войны можно добиться только развалом РФ.

"Другим вариантом не достичь. Но это не будет завтра и послезавтра. Чтобы завершить войну на европейской части Евразийского континента, нужно развалить Российскую Федерацию, уничтожить ее нефтегазовую отрасль", — убежден Свитан.

А Украина, отметил эксперт, остановила удары по нефтегазовой отрасли, поэтому, по его словам, непонятно о каком завершении войны говорит Трамп.

"Ударов по российской нефтегазовой отрасли нет, напротив, российская казна сейчас увеличила меру валюты за продажу нефти. И российские нефтеперерабатывающие заводы уже возобновили производство. То есть сейчас как раз условия создаются для продолжения боевых действий, для убийства большего количества украинцев для захвата большего количества украинской территории", — пояснил он.

По его словам, не стоит обращать внимание на слова Трампа, у лидера США сейчас предвыборная риторика.

"Ничего из того, что он говорит, не будет происходить. Ничего абсолютно. Поэтому в этом смысле лучше до 3 ноября просто о нем забыть", — подытожил Свитан.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Зеленский заявил о возможности заморозки войны по линии боевого столкновения без территориальных или юридических уступок России. Военный прокомментировал возможность остановки по линии боевого столкновения и указал дальнейшие решения.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=clCRIOHJazk
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