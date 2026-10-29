Заявления Трампа разнесли вдребезги: эксперт назвал жесткое условие завершения войны в Украине

На днях президент США Дональд Трамп заявил о прорыве в переговорах и что скоро состоится встреча с Зеленским и Путиным, и едва ли не окончание войны скоро.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что завершения войны можно добиться только развалом РФ.

"Другим вариантом не достичь. Но это не будет завтра и послезавтра. Чтобы завершить войну на европейской части Евразийского континента, нужно развалить Российскую Федерацию, уничтожить ее нефтегазовую отрасль", — убежден Свитан.

А Украина, отметил эксперт, остановила удары по нефтегазовой отрасли, поэтому, по его словам, непонятно о каком завершении войны говорит Трамп.

"Ударов по российской нефтегазовой отрасли нет, напротив, российская казна сейчас увеличила меру валюты за продажу нефти. И российские нефтеперерабатывающие заводы уже возобновили производство. То есть сейчас как раз условия создаются для продолжения боевых действий, для убийства большего количества украинцев для захвата большего количества украинской территории", — пояснил он.

По его словам, не стоит обращать внимание на слова Трампа, у лидера США сейчас предвыборная риторика.

"Ничего из того, что он говорит, не будет происходить. Ничего абсолютно. Поэтому в этом смысле лучше до 3 ноября просто о нем забыть", — подытожил Свитан.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Зеленский заявил о возможности заморозки войны по линии боевого столкновения без территориальных или юридических уступок России. Военный прокомментировал возможность остановки по линии боевого столкновения и указал дальнейшие решения.



