Заявления Трампа разнесли вдребезги: эксперт назвал жесткое условие завершения войны в Украине

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Кречмаровская Наталия
На днях президент США Дональд Трамп заявил о прорыве в переговорах и что скоро состоится встреча с Зеленским и Путиным, и едва ли не окончание войны скоро.
Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"
Военный эксперт Роман Свитан отметил, что завершения войны можно добиться только развалом РФ.
А Украина, отметил эксперт, остановила удары по нефтегазовой отрасли, поэтому, по его словам, непонятно о каком завершении войны говорит Трамп.
По его словам, не стоит обращать внимание на слова Трампа, у лидера США сейчас предвыборная риторика.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Зеленский заявил о возможности заморозки войны по линии боевого столкновения без территориальных или юридических уступок России. Военный прокомментировал возможность остановки по линии боевого столкновения и указал дальнейшие решения.