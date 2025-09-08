logo

BTC/USD

112003

ETH/USD

4327.17

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Заявление Путина о 150 годах спасет мир: озвучен впечатляющий прогноз
commentss НОВОСТИ Все новости

Заявление Путина о 150 годах спасет мир: озвучен впечатляющий прогноз

От агрессивных заявлений Путина, сделанных семь лет назад, не осталось и следа.

8 сентября 2025, 14:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Недавнее заявление российского правителя Владимира Путина, которое он сделал во время беседы с китайским лидером Си Цзиньпином на праздновании 80-летия победы над Японией о возможности прожить до 150 лет, стало интересной темой для обсуждения. Она также, по мнению политического эксперта Тараса Загороднего, дает понять реальные намерения российского диктатора. В комментарии для "Национальной антикризисной группы" он пояснил, что как раз стоит за такими заявлениями Путина.

Заявление Путина о 150 годах спасет мир: озвучен впечатляющий прогноз

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Reuters

"Мы же слышали, о чем они говорили в Китае. Путин, кажется, намерен жить. Это положительная новость. И то, что он говорил о возможности жить до 150 лет, означает, что никакой ядерной войны не будет. Эта падаль хочет жить", — отметил Загородний.

По его мнению, подобные высказывания говорят о том, что Путин пытается показать свою продолжительность во власти и жизни, даже если раньше он делал угрозы о возможности ядерного конфликта.

Интересно, что в октябре 2018 года на пленарном заседании Валдайского клуба Путин не исключал вариант ядерной войны. Тогда он заявлял, что в случае ядерного конфликта россияне попадут в рай как мученики, а остальной мир погибнет. Однако, судя по последним высказываниям, Путин сам не собирается покидать этот мир в ближайшее время, и даже в своем заявлении о долголетии, звучавшем как часть большей беседы, он подчеркнул свою уверенность в долгой жизни.

"Готовы ли мы, готов ли я применять оружие, включая оружие массового уничтожения, для защиты своих интересов? Я напоминаю, что в нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара", — говорил Путин, уточняя, что российская доктрина предполагает только ответ на потенциальный удар.

Как уже писали "Комментарии", заместитель председателя словацкой партии Smer Тибор Гашпар сравнил Украину с ХАМАСом, утверждая, что Россию спровоцировали до войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bo23uUs0fWo&t=1230s&ab_channel=TelegrafUA
Теги:

Новости

Все новости