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Зависимость Украины от США сыграет на руку Трампу: раскрыт новый страшный план давления США

В зависимости от Starlink и спутниковой разведки дает Вашингтону возможность влиять на Киев, но такая политика может повредить и самому Трампу.

23 октября 2026, 10:40
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Клименко Елена

Зависимость Украины от американских спутниковых технологий и разведывательной информации создает для Вашингтона дополнительные рычаги влияния на Киев. Администрация президента США Дональда Трампа может использовать эту зависимость в качестве инструмента политического давления. Такое мнение высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в проекте "Мировоззрение".

Зависимость Украины от США сыграет на руку Трампу: раскрыт новый страшный план давления США

Фото: из открытых источников

Он обратил внимание на важность спутниковой связи Starlink, разведывательных данных и технологий, которые американская сторона предоставляет Украине. По словам эксперта, эти возможности имеют непосредственное значение для обороны страны, поэтому контроль над ними может превращаться в инструмент дипломатического влияния.

"Это классическая, знаете, дипломатия канонерок, только в те времена, когда канонерки уже как формат военной дипломатии не работают. Теперь дипломатия линкоров Трампа получается. Абсолютно. Так в нашем случае — дипломатия спутников, потому что и связь Starlink, и загоризонтная разведка, и вся та информация, какую сущности, создается и передается спутниками", — объяснил Краев.

По мнению эксперта, такая модель взаимодействия не обязательно принесет Вашингтону желаемый результат. Он провел параллель между политикой Трампа в отношении Украины и Тайваня и предостерег, что попытки давить на партнеров из-за их технологической зависимости могут иметь негативные последствия для самих Соединенных Штатов.  

"Продолжая так играть с Украиной и подобным образом играть с Тайванем, Трамп представляет себя слабаком. И рано или поздно это ему окончится не в отношениях с Россией, а конкретно в отношениях с Китаем. И ему придется этот подход менять", — заявил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина и Россия согласились продолжить переговоры по прекращению войны, однако достичь мирного соглашения будет непросто. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в разговоре с журналистами Forbes.



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Источник: https://espreso.tv/svit-diplomatiya-suputnikiv-kraev-pro-tisk-trampa-na-ukrainu
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