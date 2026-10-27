Завершение войны стало еще более нереальным: эксперт ошеломил заявлением о страшной цели Путина.



















Завершение войны России против Украины пока не близится, поскольку стороны не изменили своих стратегических позиций, а предпосылок для достижения реальных мирных договоренностей недостаточно. Об этом заявил политолог Олег Саакян, анализируя перспективы переговоров между Киевом, Москвой и Вашингтоном.

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По оценке эксперта, на фронте идет позиционное противостояние, а Россия рассчитывает истощить украинские тылы и воспользоваться политическими процессами в Соединенных Штатах. В то же время, Украина не может согласиться на условия, которые предусматривают уступки агрессору без надежных гарантий безопасности.

"Мир не становится ближе. Дальнейшим становится завершение войны", — подчеркнул Саакян.

Политолог также скептически оценивает перспективы скорейшего прорыва в переговорах. По его словам, нынешние дипломатические контакты не означают, что стороны уже приблизились к компромиссу. Россия продолжает настаивать на требованиях, которые Украина считает неприемлемыми, а США и европейские государства пока не демонстрируют готовности обеспечить договоренности на условиях, отвечающих украинским интересам.

Саакян считает, что для начала результативных переговоров необходимо изменение расчетов Кремля. Москва должна сделать вывод, что продолжение войны обходится ей дороже, чем поиск договоренностей. Пока такого осознания нет, дипломатические заявления сами по себе не прекратят боевые действия.

"Пока эскалационная инициатива находится у агрессора, достижение реальных переговоров невозможно", — пояснил политолог.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские войска могут использовать гуманитарное перемирие в оккупированных Олешках в Херсонской области не только для эвакуации гражданских, но и для укрепления собственных позиций. В частности, оккупанты могут разминировать дороги для перемещения военной техники и усилить свое присутствие на левом берегу Днепра.