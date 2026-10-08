"Зашейте рот России": Зеленский жестко пристыдил Рубио из-за заявления о войне в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не оказалась в дипломатическом тупике, несмотря на заявления американской стороны об отсутствии очевидного прогресса в урегулировании войны. Глава государства подчеркнул, что ситуация может меняться, если партнеры усилят экономическое давление на Россию.

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Зеленского попросили прокомментировать слова государственного секретаря США Марко Рубио о "стратегическом тупике" в войне России против Украины. Президент напомнил, что за годы полномасштабной войны уже неоднократно возникали ситуации, казавшиеся безысходными.

"Мы слышали об очень разных моментах во время этой войны. Очень много безвыходных ситуаций, сложных ходов и т.п. Люди, лидеры, политики сами себя загоняют в угол. Даже в первый день мы не были в углу", – заявил Зеленский.

По его словам, Россия пыталась поставить Украину в безвыходное положение еще в начале полномасштабного вторжения, однако, украинцы продолжили сопротивление и не позволили реализовать этот сценарий.

Президент также обратил внимание на противоречие, которое, по его мнению, демонстрируют отдельные партнеры. Зеленский считает, что одновременно говорить о дипломатическом тупике и продолжать экономическое взаимодействие с Россией неправильно.

"Нас начали поддерживать. Но после этого нельзя с одной стороны договариваться с русскими о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой – говорить, что мы в каком-то дипломатическом углу", – подчеркнул глава государства.

Зеленский призвал партнеров усилить санкционное давление на Москву и ограничить экономические связи с Россией. По его мнению, перекрытие доступа РФ к ресурсам и технологиям может создать дополнительные условия для изменения ситуации.

"Мы не в дипломатическом углу. Закройте ему всю экономику, зашейте России рот, не кормите их своими продажами. Введите санкции против его оружия", – заявил президент.

Портал "Комментарии" уже писал, что чиновники России и США могли обсуждать возможность привлечения американского инвестора к проекту "Северный поток", который до начала полномасштабной войны использовался Москвой для поставки газа в Германию.