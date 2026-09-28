Западу это точно не понравится: Буданов раскрыл дальнейшие планы РФ по войне

Россия становится все более агрессивной в своих заявлениях, а ее угрозы теперь адресованы не только Украине, но и другим западным государствам. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью Newsforce, фрагмент которого он позднее опубликовал.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

По словам Буданова, история уже неоднократно демонстрировала последствия ситуации, когда агрессор не получает достаточного противодействия. Он считает, что отсутствие жесткой реакции может восприниматься как возможность для дальнейшего давления.

"Каждый раз, когда агрессора не ставили на место, его аппетиты только росли", — заявил глава ОП.

Буданов обратил внимание на изменение российской риторики. Если раньше основные угрозы Москвы были сосредоточены вокруг войны против Украины, то теперь в публичных заявлениях Кремля все чаще появляются предупреждения в адрес других западных стран.

"Они переходят к угрозам в адрес других западных стран, а не только Украины", — отметил он.

По словам главы Офиса президента, речь идет о сценарии, который уже был известен мировой истории: государство-агрессор постепенно проверяет реакцию международного сообщества и пытается расширить границы допустимого.

На этом фоне Киев продолжает настаивать на необходимости прекращения боевых действий. Буданов ранее заявлял, что Украина готова к остановке войны при наличии соответствующих условий, однако, по его оценке, Россия продолжает искать возможности для отказа от такого сценария.

В то же время глава ОП подчеркивает важность давления на Москву. Ранее он отмечал, что военное и экономическое воздействие должно создавать условия для серьезных переговоров. По его словам, российская сторона уже ощущает последствия украинских ударов и других мер давления.

Заявления Буданова прозвучали на фоне сообщений о растущей обеспокоенности европейских стран российской гибридной активностью и возможными попытками Москвы проверить готовность Запада реагировать на новые угрозы.

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