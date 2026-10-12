Реактивные дроны уже долетают до западных областей Украины. Пока это не массированные запуски, однако и они наносят немалый вред. Искусственный интеллект проанализировал, когда враг может начать массированные атаки именно на запад Украины.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini считает, что появление реактивных дронов над Львовщиной, Прикарпатье, Волынью и Ровенщиной свидетельствует о расширении географии российских атак. Главная проблема – скорость беспилотников: мобильные огневые группы имеют гораздо меньше времени на реагирование, а пулеметные установки против таких целей менее эффективны.

По мнению чат-бота, угроза существенно вырастет с наступлением устойчивых холодов и началом отопительного сезона. Среди возможных целей – энергетические узлы, логистические центры и объекты газотранспортной системы.

Gemini также предполагает, что реактивные дроны могут стать более дешевой альтернативой крылатым ракетам для ударов на большие расстояния. Поэтому западным областям нужно готовиться к сложному осенне-зимнему периоду.

Чат-бот Grok отмечает, что реактивные беспилотники уже не новая угроза для мероприятия Украины. По его оценке, после появления таких дронов над Ивано-Франковском 8 октября удары и маршруты полета охватили Львов, Луцк и Ровенщину.

Чат-бот прогнозирует усиление опасности в течение ближайших недель и месяцев. Он связывает это с наращиванием Россией производства реактивных Герань-4, Герань-5 и приближением зимы. Основными целями могут стать энергетика и логистика, а задачей атак – усложнение снабжения помощи и создание хаоса в тылу.

Отдельно Grok обращает внимание на эффективность ПВО. По его оценке, украинские силы перехватывают около 55-60% реактивных дронов. Если Россия будет применять большие волны беспилотников, то отбивать атаки будет сложнее. Среди необходимых мер чат-бот называет усиление радаров, перехватчиков и мобильных огневых групп.

Чат-бот DeepSeek называет более конкретный временной промежуток — октябрь-ноябрь. Чат-бот считает, что Россия адаптирует тактику в преддверии зимней кампании, используя реактивные дроны для перегрузки ПВО и создания условий для ракетных ударов.

По его прогнозу, нынешние атаки могут являться демонстрацией возможностей, после чего удары станут систематическими по мере накопления беспилотников. В зоне досягаемости, в частности Львов, Луцк, Тернополь и Ровно.

DeepSeek также отмечает сложность перехвата таких целей из-за их скорости и высоты полета. Он ожидает, что массовое производство дронов-перехватчиков начнется позже, поэтому ближайший период может быть особенно опасным.

Все три чата-боты сходятся в главном: запад Украины больше нельзя считать недостижимым для российских реактивных дронов. Они также связывают риск усиления атак с зимой, ударами по энергетике и логистике и трудностями перехвата скоростных целей.

Различие – в терминах. Gemini акцентирует на устойчивых холодах и отопительном сезоне, Grok говорит о ближайших неделях и месяцах, а DeepSeek называет октябрь-ноябрь. В то же время, это прогнозы чат-ботов, а не подтвержденные данные о планах России. Точную дату возможного усиления атак на основании этих оценок установить невозможно.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему в Украине может значительно снизиться процент ущерба враждебных целей.



