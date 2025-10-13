Запад еще раз подвел в войне: союзникам Украины поставили жесткий ультиматум

Полное санкционное давление со стороны США и перекрытие лазейок для его обхода способны серьезно ослабить военную мощь России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что совместное использование инструментов давления — санкций и пошлин со стороны США, ЕС, Канады и Японии, с особым вниманием к энергетике, судоходству, финансам и стратегическому сырью, может существенно повлиять на ситуацию внутри РФ. По его мнению, жесткая блокировка обходных путей и полноценный санкционный пакет способны серьезно подорвать возможности России продолжать военную агрессию.

"Кремль сейчас тратит около 350 миллиардов долларов исключительно на армию, производство дронов, ракет, снарядов и другое оружие. К тому же они активно финансируют военное сотрудничество с Северной Кореей, помогая ей усиливать собственные вооруженные силы. Поэтому экономическое давление имеет решающее значение", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства также заявил, что разделяет позицию Дональда Трампа о необходимости полного отказа европейских стран и компаний от российских энергоресурсов.

В то же время, он обратился к действующему президенту США с просьбой не ставить санкционные шаги Вашингтона в зависимости от действий Евросоюза.

"Я понимаю его логику — он хочет, чтобы Европа первой свернула энергетическое сотрудничество с РФ. Но времени у нас маловато. Поэтому параллельные действия США — для нас гораздо эффективнее. Вторичные санкции наносят России значительный ущерб, и все это признают. Это решение будет зависеть от президента Трампа. Я призываю его поддержать этот санкционный пакет", — сказал он.

Он также напомнил, что с 2022 года страны Европы уже смогли сократить около 80% закупок российских энергоносителей, что является важным шагом к энергетической независимости от РФ.

Как уже писали "Комментарии", следующая зима станет еще одним фронтом в продолжающейся уже более трех десятилетиях долгой энергетической войне России против Украины. Как отмечает политолог Вадим Денисенко, еще в 1992 году Москва пыталась парализовать наш энергетический сектор из-за давления на АЭС. Теперь новая попытка нанести удар через газ, используя зиму как оружие.