Замаскированные фуры и колонны из Ростова: оккупанты массово перебрасывают силы через Приазовье

За последнюю неделю зафиксировано существенное изменение логистики российских захватчиков на временно подконтрольных им территориях. Враг заметно скорректировал маршруты перебрасывания своих сил через оккупированное Приазовье, ранее использовавшееся преимущественно для усиления Бердянского отрезка фронта.

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"Фиксуем изменение основного направления российских военных перемещений", — сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, ключевой вектор движения вражеских конвоев сместился в сторону севера оккупированной Донецкой области.

Аналитики отмечают, что логистический поток с территории РФ остается достаточно интенсивным. В частности, в первой половине суток до 30% всего транспортного потока, следующего из Ростовской области в направлении Мариуполя, составляют именно колонны военного назначения.

"Колонны по 3-4 грузовика охрана с МВГ", — детализировал Андрющенко особенности вражеских перемещений.

Чиновник также добавил, что до 20% этого трафика составляют замаскированные под гражданские фуры грузовики. В то же время основными конечными точками для оккупантов остаются Донецкое и Бердянское направления.

На временно захваченных территориях Запорожской области российские захватчики прибегают к новым методам сокрытия военной логистики. Враг начал массово привлекать спецтранспорт дорожных служб для транспортировки военных грузов в составе своих конвоев.

"24 октября 2026 нам удалось задокументировать особо показательный случай", — сообщил Петр Андрющенко.

Он отметил, что этот эпизод стал редким примером, когда силам сопротивления удалось зафиксировать как сам факт нецелевого использования транспорта, так и дальнейшее его уничтожение.

На обнародованных материалах отчетливо виден процесс перевозки снабжения для армии РФ спецмашинами, а также результаты точного удара по этим объектам.

"Теперь, конечно, россияне могут снова рассказывать, что ВСУ атакуют гражданские грузовики", — подчеркнул Андрющенко.

Однако руководитель Центра добавил, что использование техники дорожных служб в военных целях уже полностью доказано, поэтому наличие гражданской маркировки больше не является алиби для вражеского транспорта.

По словам эксперта, подобные инциденты еще раз демонстрируют, что военное обеспечение оккупационных войск на южном фронте остается крайне уязвимым, а попытки спрятаться за гражданскими вывесками не спасают оккупантов от возмездия.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские войска достигают тактических успехов на Александровском направлении, заставляя российское командование перебрасывать подразделения из других участков фронта. В перспективе дальнейшее продвижение ВСУ может создать угрозу российским тылам и усложнить наступательные действия в районе Гуляйполя.