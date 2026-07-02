Залужный жестко разнес Запад после ночной атаки на Киев: дипломат ошеломил опасностью

После очередной массированной воздушной атаки России на Украину чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что действия Кремля демонстрируют нежелание прекращать войну. По его убеждению, последние удары свидетельствуют о том, что надежды на скорейшее завершение боевых действий не соответствуют реальной ситуации.

Фото: из открытых источников

В своем сообщении в Facebook Залужный отметил, что Россия продолжает атаковать мирное население, нанося удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.

"Россия снова и снова показывает свое "желание" к миру. Подло убивая ночью гражданских, разрушая жилые дома мирных людей. Такие массированные обстрелы – еще одно доказательство того, что иллюзии о близком конце войны обманчивы", – отметил дипломат.

Он подчеркнул, что международные партнеры Украины также должны осознавать истинные намерения Кремля. По его мнению, только усиление экономического, политического и военного давления способно заставить Россию пересмотреть свою позицию.

"Нужно увеличить давление на Россию, чтобы цена войны для нее стала слишком высокой", – подчеркнул Залужный.

В то же время он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и поблагодарил украинских защитников, спасателей и всех служб, которые ликвидируют последствия российских атак и помогают гражданскому населению.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не намерен добровольно прекращать войну, поэтому международное сообщество должно создать условия, при которых Россия потеряет возможность продолжать агрессию. Об этом глава государства сказал во время церемонии открытия председательства Ирландии в Совете Европейского Союза.