Украина должна окончательно отказаться от советских подходов к ведению войны и перейти к принципиально новой военной доктрине, в основе которой будут лежать технологии, инновации и новые способы применения сил. Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

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По его мнению, нынешняя война продемонстрировала несостоятельность многих традиционных военных концепций. В то же время Запад в свое время допустил стратегическую ошибку, пытаясь избежать прямого противостояния с Россией и опасаясь ядерной эскалации.

"Это война, которая могла закончиться со значительно меньшими потерями, но все те же, кто боялся, что зверь не уймет свои аппетиты и нападет еще и на них, просто сделали вид, что это не их красные линии", — подчеркнул Залужный.

Эксголовком считает, что полномасштабное вторжение стало катализатором технологической революции по военному делу. Особенно заметными изменения стали в 2023 году, когда характер боевых действий заставил искать новые решения для выживания и эффективности на поле боя.

"Первые мои мнения об этом осенью 2023 года вызвали политические претензии в самой Украине и абсолютное непонимание этого представителями бывших первых армий мира", — отметил дипломат.

Теперь, по его словам, отношение к технологиям кардинально изменилось. То, что несколько лет назад воспринималось скептически, сегодня фактически превратилось в основу развития современных армий.

"Те, кто еще три года назад выстраивали свои претензии ко мне, сегодня уверяют, что технологии — это единственное правильное их решение", — подчеркнул Залужный.

Он убежден, что война продолжает трансформироваться, а научно-технический прогресс будет определять не только ее течение, но и характер будущих конфликтов. Поэтому Украине необходимо уже сейчас формировать собственную модель войны будущего, а не пытаться побеждать по правилам прошлого.

Портал "Комментарии" уже писал , что заявление президента США Дональда Трампа о якобы достигнутой договоренности Украины и России не атаковать энергетическую инфраструктуру оказалось под большим вопросом. Уже в ночь на 16 сентября появилось предупреждение о возможной подготовке РФ к новому ракетному удару по Киеву и области, среди потенциальных целей которого называют именно объекты энергетики.