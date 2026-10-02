Залужный заговорил о "вечной войне": раскрыт потрясающий нюанс громкого заявления экс-главкома



















Вокруг новой статьи бывшего главнокомандующего ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного возникла дискуссия по поводу его позиции о войне и возможных переговорах. По словам политолога Игоря Рейтеровича, часть публичных заявлений и сообщений в Telegram начала приписывать генералу тезисы, которых в его материале нет. В частности, Залужного пытались представить в качестве любителя продолжения войны при любых обстоятельствах.

Фото: из открытых источников

"Мне кажется, генералу пытались приписать слова, которые он не говорил и которые он не озвучивал в этом материале. В частности, разгонялся тезис о том, что Залужный якобы сказал: никаких переговоров с Россией быть не может, пока российские войска находятся на территории Украины. Но этого в его статье нет", — подчеркнул Рейтерович.

Политолог обратил внимание, что главный акцент Залужного касается не отказа от переговоров как таковых, а условий, при которых договоренность может обеспечить продолжительный мир. По его словам, генерал фактически подвергает сомнению подход, когда войну пытаются завершить исключительно из-за экономических договоренностей или ситуативных компромиссов, не устраняя фундаментальных причин конфликта.

"Сам факт переговоров и даже заключенное соглашение не гарантируют миру, если не устранены причины войны. Для России это противостояние гораздо шире, чем только вопрос Украины, ведь Москва стремится изменить систему безопасности в Европе. Поэтому нельзя просто договориться, дать определенные уступки и считать, что проблема исчезла", — пояснил Рейтерович.

Отдельно он отметил роль украинских военных и ветеранов в будущем государства. По его мнению, Залужный говорит о необходимости учитывать позицию людей, непосредственно защищавших страну, а не о стремлении к бесконечной войне. В то же время, политические дискуссии вокруг его статьи, по словам эксперта, не должны превращаться в манипуляции.

"Залужный не выступает за какую-то вечную войну. То, что он не прибегает к популизму и говорит о тяжелых реалиях, не означает, что он хочет продолжения войны без конца. Речь идет о защите Украины и о том, что мир не может быть построен на капитуляции", — подытожил Рейтерович.

Портал "Комментарии" уже писал, что европейская комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина вряд ли сможет стать членом Европейского Союза уже в следующем году. Об этом она рассказала в интервью итальянскому изданию Corriere, комментируя перспективы евроинтеграции Украины.