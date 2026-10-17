Залужный предупредил о разрушении мирового порядка: почему после войны в Украине мира не будет

Война России против Украины стала одним из главных факторов глобальной нестабильности и создала условия для новых вооруженных конфликтов. Такое мнение высказал посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей колонке, предупредив, что привычные механизмы международной безопасности больше не обеспечивают прежнего уровня защиты.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

По оценке Залужного, мировой порядок, сформировавшийся после холодной войны, переживает глубокий кризис. Прежние представления о демократии, безопасности и международных правилах перестают работать, а признаки системных потрясений проявляются даже в государствах, которые долгое время считались образцами демократического устройства.

Одним из последствий нестабильности становится давление на мировую экономику, в том числе рост цен на топливо. При этом, считает дипломат, ошибочно воспринимать войну в Украине как региональный конфликт, последствия которого касаются только непосредственно вовлеченных стран.

Валерий Залужный подчеркнул, что нынешняя война отличается от многих конфликтов, происходивших после 1945 года: она затронула основы глобальной стабильности. По его словам, многие до сих пор не осознают масштаб угрозы, если боевые действия не происходят непосредственно на их территории.

Дипломат также связал войну в Украине с расширением пространства для конфликта на Ближнем Востоке и предупредил о риске возникновения новых очагов противостояния.

"Ни один авианосец, как символ той войны и той эпохи, от этого уже не спасет", — отметил Залужный.

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